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Зеленский публично оскорбил Такера Карлсона, заявили в Киеве - РИА Новости, 04.07.2024
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21:00 04.07.2024 (обновлено: 23:46 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957509562.html
Зеленский публично оскорбил Такера Карлсона, заявили в Киеве
Зеленский публично оскорбил Такера Карлсона, заявили в Киеве - РИА Новости, 04.07.2024
Зеленский публично оскорбил Такера Карлсона, заявили в Киеве
Владимир Зеленский публично оскорбил американского журналиста Такера Карлсона, сорвав с ним интервью, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T21:00
2024-07-04T23:46
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский публично оскорбил американского журналиста Такера Карлсона, сорвав с ним интервью, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.Накануне Карлсон объявил в соцсети X, что вскоре может появиться интервью с Зеленским. По словам журналиста, он два года пытался получить согласие главы киевского режима. В тот же день пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Такера Карлсона "нет в его графике"."Это очень оскорбительное заявление от пресс-секретаря &lt;…&gt;. Это не просто грубость и наглость, но и беспардонное, совершенно невменяемое поведение", — подчеркнул Соскин.Аналитик пояснил, что слова Карлсона свидетельствуют о том, что он получил согласие от киевских властей. Заявление же Никифорова, отметил Соскин, означает срыв договоренностей."Если Никифоров так заявил, значит, ему это приказали", — сказал эксперт.По мнению аналитика, такого рода публичное оскорбление может привести к тому, что журналист начнет расследование в отношении Зеленского на предмет коррупции и наркозависимости.В начале февраля этого года Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. В нем российский лидер рассказал, в частности, о предпосылках конфликта с Украиной и состоянии переговорного процесса. По словам главы государства, переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.Также Путин подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Президент отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". По словам Путина, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.
https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957439656.html
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в мире, украина, сша, россия, такер карлсон, владимир зеленский, киев, нато
В мире, Украина, США, Россия, Такер Карлсон, Владимир Зеленский, Киев, НАТО
Зеленский публично оскорбил Такера Карлсона, заявили в Киеве

Соскин: Зеленский оскорбил Такера Карлсона, сорвав интервью

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Журналист Такер Карлсон
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore /
Журналист Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский публично оскорбил американского журналиста Такера Карлсона, сорвав с ним интервью, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
Накануне Карлсон объявил в соцсети X, что вскоре может появиться интервью с Зеленским. По словам журналиста, он два года пытался получить согласие главы киевского режима. В тот же день пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Такера Карлсона "нет в его графике".
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"Это очень оскорбительное заявление от пресс-секретаря <…>. Это не просто грубость и наглость, но и беспардонное, совершенно невменяемое поведение", — подчеркнул Соскин.
Аналитик пояснил, что слова Карлсона свидетельствуют о том, что он получил согласие от киевских властей. Заявление же Никифорова, отметил Соскин, означает срыв договоренностей.
"Если Никифоров так заявил, значит, ему это приказали", — сказал эксперт.
По мнению аналитика, такого рода публичное оскорбление может привести к тому, что журналист начнет расследование в отношении Зеленского на предмет коррупции и наркозависимости.
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В начале февраля этого года Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. В нем российский лидер рассказал, в частности, о предпосылках конфликта с Украиной и состоянии переговорного процесса. По словам главы государства, переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.
Также Путин подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Президент отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". По словам Путина, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.
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