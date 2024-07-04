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Зеленский ответил на вопрос о разных сценариях вступления в НАТО - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 04.07.2024 (обновлено: 14:19 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957370851.html
Зеленский ответил на вопрос о разных сценариях вступления в НАТО
Зеленский ответил на вопрос о разных сценариях вступления в НАТО - РИА Новости, 04.07.2024
Зеленский ответил на вопрос о разных сценариях вступления в НАТО
И поэтому если нам предлагают немецкую модель или еще какую-нибудь, корейскую и т.д., в любом случае надо понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:02
2024-07-04T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
сша
нато
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Только украинцы могут решать вопрос о вступлении Украины в НАТО по корейскому или немецкому сценарию, заявил Владимир Зеленский в интервью Bloomberg."И поэтому если нам предлагают немецкую модель или еще какую-нибудь, корейскую и т.д., в любом случае надо понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для чего это делается. А после этого понять мнение всех нас. Не только мое, а прежде всего общества, народа Украины", — утверждает он. Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом действующий тогда генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство страны невозможно во время вооруженного конфликта."Корейский сценарий" подразумевает замораживание конфликта по линии фронта. Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957361103.html
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в мире, владимир зеленский, украина, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, США, НАТО
Зеленский ответил на вопрос о разных сценариях вступления в НАТО

Зеленский: лишь украинцы будут решать о вступлении в НАТО по немецкому сценарию

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Только украинцы могут решать вопрос о вступлении Украины в НАТО по корейскому или немецкому сценарию, заявил Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

"И поэтому если нам предлагают немецкую модель или еще какую-нибудь, корейскую и т.д., в любом случае надо понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для чего это делается. А после этого понять мнение всех нас. Не только мое, а прежде всего общества, народа Украины", — утверждает он.
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Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.

В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом действующий тогда генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство страны невозможно во время вооруженного конфликта.

"Корейский сценарий" подразумевает замораживание конфликта по линии фронта. Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаСШАНАТО
 
 
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