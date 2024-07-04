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В Киеве сделали неожиданное заявление после анонса Такера Карлсона - РИА Новости, 04.07.2024
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11:40 04.07.2024 (обновлено: 11:42 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957316946.html
В Киеве сделали неожиданное заявление после анонса Такера Карлсона
В Киеве сделали неожиданное заявление после анонса Такера Карлсона - РИА Новости, 04.07.2024
В Киеве сделали неожиданное заявление после анонса Такера Карлсона
Владимир Зеленский не собирается давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, приводит Страна.ua слова пресс-секретаря Зеленского Сергея... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:40
2024-07-04T11:42
украина
россия
киев
такер карлсон
владимир зеленский
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не собирается давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, приводит Страна.ua слова пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова."У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет", — заявил он.Журналист ранее объявил в соцсети Х, что вскоре может появиться его интервью с Владимиром Зеленским.При этом в апреле он сообщал, что глава киевского режима проигнорировал его многочисленные просьбы об интервью.В начале февраля этого года Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. В нем российский лидер рассказал, в частности, о предпосылках конфликта с Украиной и состоянии переговорного процесса. По словам главы государства, переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.Также Путин подробно объяснил, что его страна не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.
https://ria.ru/20240704/vopros-1957241444.html
https://ria.ru/20240206/intervyu-1925811864.html
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украина, россия, киев, такер карлсон, владимир зеленский, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато
Украина, Россия, Киев, Такер Карлсон, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО
В Киеве сделали неожиданное заявление после анонса Такера Карлсона

Пресс-секретарь Никифоров: Зеленский не будет давать интервью Такеру Карлсону

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не собирается давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, приводит Страна.ua слова пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.
"У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет", — заявил он.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
"От народа": в конгрессе предложили Карлсону острый вопрос для Зеленского
01:34
Журналист ранее объявил в соцсети Х, что вскоре может появиться его интервью с Владимиром Зеленским.
При этом в апреле он сообщал, что глава киевского режима проигнорировал его многочисленные просьбы об интервью.
В начале февраля этого года Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. В нем российский лидер рассказал, в частности, о предпосылках конфликта с Украиной и состоянии переговорного процесса. По словам главы государства, переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.
Также Путин подробно объяснил, что его страна не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Такер Карлсон предложил Зеленскому дать ему интервью
6 февраля, 22:16
 
УкраинаРоссияКиевТакер КарлсонВладимир ЗеленскийВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТО
 
 
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