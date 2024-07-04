https://ria.ru/20240704/zamena-1957278113.html

СМИ назвали главного кандидата на замену Байдена

СМИ назвали главного кандидата на замену Байдена - РИА Новости, 04.07.2024

СМИ назвали главного кандидата на замену Байдена

Многие представители Демократической партии в США начинают рассматривать вице-президента Камалу Харрис в качестве главного кандидата на замену президента страны РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T09:59

2024-07-04T09:59

2024-07-04T09:59

в мире

сша

южная каролина

мичиган

джо байден

камала харрис

дональд трамп

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Многие представители Демократической партии в США начинают рассматривать вице-президента Камалу Харрис в качестве главного кандидата на замену президента страны Джо Байдена, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. Американские СМИ сообщали о планах группы законодателей-демократов обратиться Байдену с призывом выйти из гонки. Конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Белый дом в свою очередь заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов. "Появляется все больше признаков того, что многие в Демократической партии готовы принять идею, что вице-президент Харрис будет занимать первое место в их списке (кандидатов - ред.)", - пишет издание. По данным издания, конгрессмен-демократ от Южной Каролины Джеймс Клайберн, высокопоставленный член палаты представителей и давний друг Байдена, публично заявил о поддержке Харрис, если Байден примет решение уйти. Клайберн также призвал своих коллег по партии поддержать вице-президента независимо от ее места в списке кандидатов. Согласно информации источников, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис также дал понять членам палаты представителей, что Харрис будет лучшим вариантом, чтобы возглавить список. Как пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, другие возможные кандидаты на замену Байдена, такие как губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, вероятно, не будут участвовать в предвыборной гонке в этом году и поддержат Харрис. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий лидер страны запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки, хотя к этому публично призывают некоторые однопартийцы. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

сша

южная каролина

мичиган

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в мире, сша, южная каролина, мичиган, джо байден, камала харрис, дональд трамп