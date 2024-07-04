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Закупки госкомпаний у самозанятых выросли на 15% в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2024
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Твой бизнес
 
19:08 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/zakupki-1957486047.html
Закупки госкомпаний у самозанятых выросли на 15% в Подмосковье
Закупки госкомпаний у самозанятых выросли на 15% в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2024
Закупки госкомпаний у самозанятых выросли на 15% в Подмосковье
Объем закупок госкомпаний у самозанятых превысил 300 миллионов рублей в Подмосковье за первое полугодие 2024 года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:08
2024-07-04T19:08
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Объем закупок госкомпаний у самозанятых превысил 300 миллионов рублей в Подмосковье за первое полугодие 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Данный показатель на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Госзакупки — важный элемент поддержки бизнеса в Московской области. По итогам первого полугодия наш регион стал одним из лидеров по общему объему закупок у самозанятых в стране, объем которых вырос на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 310 млн рублей", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Кроме того, она отметила, что число самозанятых поставщиков увеличилось на 21,4% – до 520 самозанятых. Наиболее востребованными в рамках закупок стали специализированные строительные работы, юридические и бухгалтерские услуги, телекоммуникационные, а также услуги в области творчества, искусства и развлечений.
https://ria.ru/20231013/samozanyatye-1902482289.html
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Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Госзакупки, самозанятые, Бизнес

Закупки госкомпаний у самозанятых выросли на 15% в Подмосковье

© iStock.com / Drazen ZigicРукопожатие
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© iStock.com / Drazen Zigic
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Объем закупок госкомпаний у самозанятых превысил 300 миллионов рублей в Подмосковье за первое полугодие 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Данный показатель на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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"Госзакупки — важный элемент поддержки бизнеса в Московской области. По итогам первого полугодия наш регион стал одним из лидеров по общему объему закупок у самозанятых в стране, объем которых вырос на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 310 млн рублей", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Кроме того, она отметила, что число самозанятых поставщиков увеличилось на 21,4% – до 520 самозанятых.
Наиболее востребованными в рамках закупок стали специализированные строительные работы, юридические и бухгалтерские услуги, телекоммуникационные, а также услуги в области творчества, искусства и развлечений.
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