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Госдума приняла в I чтении проект о защите трудовых прав граждан

Госдума приняла в I чтении проект о защите трудовых прав граждан - РИА Новости, 04.07.2024

Госдума приняла в I чтении проект о защите трудовых прав граждан

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании госконтроля за соблюдением трудового законодательства. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:21

2024-07-04T14:21

2024-07-04T14:21

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании госконтроля за соблюдением трудового законодательства. Авторами инициативы выступили, в частности, спикер ГД Вячеслав Володин, лидер фракции ЕР в ГД Владимир Васильев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев. Правительство РФ ранее поддержало данный законопроект. Володин отметил, что в числе поправок установление государственного надзора за соблюдением работодателем обязательств перед работниками по трудовым соглашениям, предоставление инвалидам ежегодного оплачиваемого отпуска не менее 30 календарных дней и создание региональных межведомственных комиссий для противодействия формированию просроченной задолженности по зарплате. Также он отметил, что в проекте прописано осуществление временного перевода на другую работу по направлению службы занятости с согласия работника при приостановке производства или наличии потребности на другом предприятии. "Последнее предложение позволит в случае локального кризиса сохранить гражданам стабильный доход, перейдя временно на работу в другую организацию, а нанимателю в последующем вернуть кадры в свой коллектив. При этом первоначальный трудовой договор не расторгается, а лишь приостанавливает своё действие. Такое решение может быть востребовано также и в сфере сезонной занятости", - добавил Володин.

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общество, россия, вячеслав володин, владимир васильев, валентина матвиенко, госдума рф, единая россия, совет федерации рф