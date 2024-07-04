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Госдума приняла в I чтении проект о защите трудовых прав граждан
Госдума приняла в I чтении проект о защите трудовых прав граждан - РИА Новости, 04.07.2024
Госдума приняла в I чтении проект о защите трудовых прав граждан
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании госконтроля за соблюдением трудового законодательства. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:21
2024-07-04T14:21
2024-07-04T14:21
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании госконтроля за соблюдением трудового законодательства. Авторами инициативы выступили, в частности, спикер ГД Вячеслав Володин, лидер фракции ЕР в ГД Владимир Васильев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев. Правительство РФ ранее поддержало данный законопроект. Володин отметил, что в числе поправок установление государственного надзора за соблюдением работодателем обязательств перед работниками по трудовым соглашениям, предоставление инвалидам ежегодного оплачиваемого отпуска не менее 30 календарных дней и создание региональных межведомственных комиссий для противодействия формированию просроченной задолженности по зарплате. Также он отметил, что в проекте прописано осуществление временного перевода на другую работу по направлению службы занятости с согласия работника при приостановке производства или наличии потребности на другом предприятии. "Последнее предложение позволит в случае локального кризиса сохранить гражданам стабильный доход, перейдя временно на работу в другую организацию, а нанимателю в последующем вернуть кадры в свой коллектив. При этом первоначальный трудовой договор не расторгается, а лишь приостанавливает своё действие. Такое решение может быть востребовано также и в сфере сезонной занятости", - добавил Володин.
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общество, россия, вячеслав володин, владимир васильев, валентина матвиенко, госдума рф, единая россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Васильев, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Единая Россия, Совет Федерации РФ
Госдума приняла в I чтении проект о защите трудовых прав граждан
Госдума РФ приняла в I чтении законопроект о защите трудовых прав граждан
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании госконтроля за соблюдением трудового законодательства.
Авторами инициативы выступили, в частности, спикер ГД Вячеслав Володин
, лидер фракции ЕР
в ГД Владимир Васильев
, председатель Совфеда Валентина Матвиенко
, замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев
.
Правительство РФ
ранее поддержало данный законопроект.
Володин отметил, что в числе поправок установление государственного надзора за соблюдением работодателем обязательств перед работниками по трудовым соглашениям, предоставление инвалидам ежегодного оплачиваемого отпуска не менее 30 календарных дней и создание региональных межведомственных комиссий для противодействия формированию просроченной задолженности по зарплате.
Также он отметил, что в проекте прописано осуществление временного перевода на другую работу по направлению службы занятости с согласия работника при приостановке производства или наличии потребности на другом предприятии.
"Последнее предложение позволит в случае локального кризиса сохранить гражданам стабильный доход, перейдя временно на работу в другую организацию, а нанимателю в последующем вернуть кадры в свой коллектив. При этом первоначальный трудовой договор не расторгается, а лишь приостанавливает своё действие. Такое решение может быть востребовано также и в сфере сезонной занятости", - добавил Володин.