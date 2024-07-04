https://ria.ru/20240704/zakon-1957384006.html

ГД приняла закон об индексации военных пенсий на 5,1 процента с октября

ГД приняла закон об индексации военных пенсий на 5,1 процента с октября - РИА Новости, 04.07.2024

ГД приняла закон об индексации военных пенсий на 5,1 процента с октября

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении закон об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года в связи с уточнением... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:27

2024-07-04T14:27

2024-07-04T14:27

никита чаплин

антон силуанов

алексей журавлев

госдума рф

общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении закон об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года в связи с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития РФ в текущем году. Документ, внесенный правительством РФ, входит в бюджетный пакет. Он подготовлен в связи с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития РФ в текущем году. Как пояснял глава Минфина Антон Силуанов, ранее индексация пенсий военным пенсионерам планировалась с 1 октября текущего года на 4,5%, но в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующее изменение и в механизм исчисления пенсий. В связи с этим законопроект увеличивает размер денежного довольствия, который учитывается при расчете военных пенсий. Первоначально предполагалось, что с 1 октября 2024 года учитываться будет 89,32% денежного довольствия, а законопроект повышает этот размер до 89,83%. Соответствующее изменение вносится в законодательство о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения РФ. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что индексация пенсий военным пенсионерам является важным шагом в улучшении социальной поддержки людей, посвятивших свою жизнь службе государству, по его словам, данное повышение коснется около 3 миллионов человек. "В 2023 году средняя пенсия военного пенсионера составляла примерно 40 тысяч рублей. Выплаты будут увеличены на 5,1% с учетом прогнозируемой инфляции. Теперь эта сумма будет еще больше. Военные пенсионеры часто сталкиваются с трудностями после выхода на пенсию, включая проблемы со здоровьем, вызванные служебными обязанностями. Увеличение денежного содержания, учитываемого при расчете пенсий, способствует обеспечению более достойного уровня жизни для этих защитников. В последние годы инфляция и рост цен серьезно повлияли на покупательную способность пенсионных выплат. Индексация пенсий частично компенсирует эти негативные факторы, что позволяет пенсионерам лучше справляться с финансовыми обязательствами и сохранять экономическую стабильность", - отметил Чаплин. По его словам, не стоит забывать о том, что обеспечение достойного уровня жизни для военных пенсионеров требует комплексного подхода, помимо индексации выплат, важны и другие меры поддержки, такие как доступ к качественному медицинскому обслуживанию, льготы на покупку медикаментов и предоставление социальных услуг. "Для многих военных пенсионеров, особенно для тех, кто получил травмы или хронические заболевания в результате службы, государственная поддержка в области здравоохранения является ключевым аспектом обеспечения их благополучия. Повышение пенсий военным пенсионерам не только улучшает их материальное положение, но и является признанием их заслуг и вклада в безопасность страны... Индексация пенсий - это один из важных шагов в этом направлении, но необходимо продолжать работу над совершенствованием системы социальной защиты военных пенсионеров, чтобы они могли достойно жить и после завершения своей службы", - считает депутат. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") считает, что необходимо, чтобы пенсии выплачивались стопроцентно. "Будем над этим работать, тем более, что в этом же направлении сейчас, насколько понимаю, действует и правительство по указанию российского президента", - сказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20240630/pensii-1956391637.html

https://ria.ru/20240701/pensii-1956531768.html

https://ria.ru/20240629/pensiya-1956251229.html

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никита чаплин, антон силуанов, алексей журавлев , госдума рф, общество