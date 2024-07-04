https://ria.ru/20240704/zagranpasport-1957383069.html

МВД напомнило о сроках признания загранпаспорта недействительным

МВД напомнило о сроках признания загранпаспорта недействительным - РИА Новости, 04.07.2024

МВД напомнило о сроках признания загранпаспорта недействительным

МВД напомнило в Telegram-канале МВД Медиа, что заграничный паспорт является недействительным по истечении шести месяцев после изменения гражданином своих... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:24

2024-07-04T14:24

2024-07-04T14:24

туризм

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. МВД напомнило в Telegram-канале МВД Медиа, что заграничный паспорт является недействительным по истечении шести месяцев после изменения гражданином своих персональных данных. "МВД РФ информирует, что... одним из оснований для признания заграничного, дипломатического или служебного паспорта недействительным является изменение владельцем паспорта своих персональных данных: фамилии, имени, отчества или сведений о дате и месте рождения. Обращаем внимание, что заграничный паспорт является недействительным по истечении шести месяцев после изменения гражданином своих персональных данных", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что въезд и выезд из РФ осуществляется по действительным заграничным паспортам. Отмечается, что во избежание проблем на границе необходимо заранее обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России за оформлением заграничных паспортов на новые данные.

https://ria.ru/20240617/pasporta-1953439077.html

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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество