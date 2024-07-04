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МВД напомнило о сроках признания загранпаспорта недействительным - РИА Новости, 04.07.2024
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Туризм
 
14:24 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/zagranpasport-1957383069.html
МВД напомнило о сроках признания загранпаспорта недействительным
МВД напомнило о сроках признания загранпаспорта недействительным - РИА Новости, 04.07.2024
МВД напомнило о сроках признания загранпаспорта недействительным
МВД напомнило в Telegram-канале МВД Медиа, что заграничный паспорт является недействительным по истечении шести месяцев после изменения гражданином своих... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:24
2024-07-04T14:24
туризм
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. МВД напомнило в Telegram-канале МВД Медиа, что заграничный паспорт является недействительным по истечении шести месяцев после изменения гражданином своих персональных данных. "МВД РФ информирует, что... одним из оснований для признания заграничного, дипломатического или служебного паспорта недействительным является изменение владельцем паспорта своих персональных данных: фамилии, имени, отчества или сведений о дате и месте рождения. Обращаем внимание, что заграничный паспорт является недействительным по истечении шести месяцев после изменения гражданином своих персональных данных", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что въезд и выезд из РФ осуществляется по действительным заграничным паспортам. Отмечается, что во избежание проблем на границе необходимо заранее обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России за оформлением заграничных паспортов на новые данные.
https://ria.ru/20240617/pasporta-1953439077.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Туризм, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
МВД напомнило о сроках признания загранпаспорта недействительным

МВД: загранпаспорт недействителен через полгода после изменения данных

© Fotolia / Lali Заграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Fotolia / Lali
Заграничный паспорт . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. МВД напомнило в Telegram-канале МВД Медиа, что заграничный паспорт является недействительным по истечении шести месяцев после изменения гражданином своих персональных данных.
"МВД РФ информирует, что... одним из оснований для признания заграничного, дипломатического или служебного паспорта недействительным является изменение владельцем паспорта своих персональных данных: фамилии, имени, отчества или сведений о дате и месте рождения. Обращаем внимание, что заграничный паспорт является недействительным по истечении шести месяцев после изменения гражданином своих персональных данных", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что въезд и выезд из РФ осуществляется по действительным заграничным паспортам.
Отмечается, что во избежание проблем на границе необходимо заранее обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России за оформлением заграничных паспортов на новые данные.
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