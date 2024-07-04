https://ria.ru/20240704/zaes-1957512172.html
Электроснабжение ЗАЭС после частичного обесточивания Энергодара не нарушено
Электроснабжение ЗАЭС после частичного обесточивания Энергодара не нарушено - РИА Новости, 04.07.2024
Электроснабжение ЗАЭС после частичного обесточивания Энергодара не нарушено
Электроснабжение Запорожской АЭС после частичного обесточивания Энергодара не нарушено, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T21:17
2024-07-04T21:17
2024-07-04T21:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Электроснабжение Запорожской АЭС после частичного обесточивания Энергодара не нарушено, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Город Энергодар рядом с ЗАЭС в Запорожской области вечером в четверг частично обесточен из-за повреждения ЛЭП вне города, сообщается в Telegram – канале администрации города. Идут работы по подключению потребителей по временной схеме. "На Запорожской АЭС все в порядке (электроснабжение не нарушено – ред.)", - сообщила Яшина агентству. В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали от удара беспилотников по подстанции, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил ранее глава администрации города Эдуард Сеновоз.
https://ria.ru/20240704/zaes-1957286929.html
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Электроснабжение ЗАЭС после частичного обесточивания Энергодара не нарушено
Яшина: электроснабжение ЗАЭС после повреждения ЛЭП в Энергодаре не нарушено