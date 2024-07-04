https://ria.ru/20240704/zaes-1957512172.html

Электроснабжение ЗАЭС после частичного обесточивания Энергодара не нарушено

Электроснабжение ЗАЭС после частичного обесточивания Энергодара не нарушено - РИА Новости, 04.07.2024

Электроснабжение ЗАЭС после частичного обесточивания Энергодара не нарушено

Электроснабжение Запорожской АЭС после частичного обесточивания Энергодара не нарушено, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T21:17

2024-07-04T21:17

2024-07-04T21:17

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

алексей лихачев

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Электроснабжение Запорожской АЭС после частичного обесточивания Энергодара не нарушено, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Город Энергодар рядом с ЗАЭС в Запорожской области вечером в четверг частично обесточен из-за повреждения ЛЭП вне города, сообщается в Telegram – канале администрации города. Идут работы по подключению потребителей по временной схеме. "На Запорожской АЭС все в порядке (электроснабжение не нарушено – ред.)", - сообщила Яшина агентству. В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали от удара беспилотников по подстанции, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил ранее глава администрации города Эдуард Сеновоз.

https://ria.ru/20240704/zaes-1957286929.html

https://ria.ru/20240703/rosatom-1957172815.html

энергодар

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энергодар, запорожская область, алексей лихачев, запорожская аэс, вооруженные силы украины