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Электроснабжение ЗАЭС после частичного обесточивания Энергодара не нарушено - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:17 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/zaes-1957512172.html
Электроснабжение ЗАЭС после частичного обесточивания Энергодара не нарушено
Электроснабжение ЗАЭС после частичного обесточивания Энергодара не нарушено - РИА Новости, 04.07.2024
Электроснабжение ЗАЭС после частичного обесточивания Энергодара не нарушено
Электроснабжение Запорожской АЭС после частичного обесточивания Энергодара не нарушено, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T21:17
2024-07-04T21:17
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
алексей лихачев
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Электроснабжение Запорожской АЭС после частичного обесточивания Энергодара не нарушено, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Город Энергодар рядом с ЗАЭС в Запорожской области вечером в четверг частично обесточен из-за повреждения ЛЭП вне города, сообщается в Telegram – канале администрации города. Идут работы по подключению потребителей по временной схеме. "На Запорожской АЭС все в порядке (электроснабжение не нарушено – ред.)", - сообщила Яшина агентству. В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали от удара беспилотников по подстанции, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил ранее глава администрации города Эдуард Сеновоз.
https://ria.ru/20240704/zaes-1957286929.html
https://ria.ru/20240703/rosatom-1957172815.html
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энергодар, запорожская область, алексей лихачев, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Электроснабжение ЗАЭС после частичного обесточивания Энергодара не нарушено

Яшина: электроснабжение ЗАЭС после повреждения ЛЭП в Энергодаре не нарушено

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Электроснабжение Запорожской АЭС после частичного обесточивания Энергодара не нарушено, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Город Энергодар рядом с ЗАЭС в Запорожской области вечером в четверг частично обесточен из-за повреждения ЛЭП вне города, сообщается в Telegram – канале администрации города. Идут работы по подключению потребителей по временной схеме.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с электроснабжением в Энергодаре
Вчера, 10:30
"На Запорожской АЭС все в порядке (электроснабжение не нарушено – ред.)", - сообщила Яшина агентству.
В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали от удара беспилотников по подстанции, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил ранее глава администрации города Эдуард Сеновоз.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
"Росатом" рассказал о мерах ядерной безопасности на ЗАЭС после атаки ВСУ
3 июля, 17:05
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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