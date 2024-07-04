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Радиационная обстановка на ЗАЭС после атаки ВСУ в норме - РИА Новости, 04.07.2024
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12:30 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/zaes-1957336117.html
Радиационная обстановка на ЗАЭС после атаки ВСУ в норме
Радиационная обстановка на ЗАЭС после атаки ВСУ в норме - РИА Новости, 04.07.2024
Радиационная обстановка на ЗАЭС после атаки ВСУ в норме
Недостатков, влияющих на безопасность Запорожской АЭС после атаки ВСУ и повреждения трансформаторов на подстанции "Радуга", не выявлено, радиационная обстановка РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:30
2024-07-04T12:30
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Недостатков, влияющих на безопасность Запорожской АЭС после атаки ВСУ и повреждения трансформаторов на подстанции "Радуга", не выявлено, радиационная обстановка на площадке в норме, сообщает в Telegram-канале ЗАЭС."Недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено. Радиационная обстановка на площадке в норме", - сообщает пресс-служба по итогам проверки состояния схем энергоснабжения станции.
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запорожская аэс, вооруженные силы украины
Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Радиационная обстановка на ЗАЭС после атаки ВСУ в норме

Радиационная обстановка на ЗАЭС в норме после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Недостатков, влияющих на безопасность Запорожской АЭС после атаки ВСУ и повреждения трансформаторов на подстанции "Радуга", не выявлено, радиационная обстановка на площадке в норме, сообщает в Telegram-канале ЗАЭС.
«
"Недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено. Радиационная обстановка на площадке в норме", - сообщает пресс-служба по итогам проверки состояния схем энергоснабжения станции.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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