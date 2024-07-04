https://ria.ru/20240704/zaes-1957336117.html

Радиационная обстановка на ЗАЭС после атаки ВСУ в норме

Радиационная обстановка на ЗАЭС после атаки ВСУ в норме - РИА Новости, 04.07.2024

Радиационная обстановка на ЗАЭС после атаки ВСУ в норме

Недостатков, влияющих на безопасность Запорожской АЭС после атаки ВСУ и повреждения трансформаторов на подстанции "Радуга", не выявлено, радиационная обстановка РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:30

2024-07-04T12:30

2024-07-04T12:30

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Недостатков, влияющих на безопасность Запорожской АЭС после атаки ВСУ и повреждения трансформаторов на подстанции "Радуга", не выявлено, радиационная обстановка на площадке в норме, сообщает в Telegram-канале ЗАЭС."Недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено. Радиационная обстановка на площадке в норме", - сообщает пресс-служба по итогам проверки состояния схем энергоснабжения станции.

https://ria.ru/20240703/udar-1957160424.html

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2024

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запорожская аэс, вооруженные силы украины