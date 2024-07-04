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Повреждения трансформаторов в Энергодаре не повлияли на энергоснабжение АЭС - РИА Новости, 04.07.2024
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12:28 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/zaes-1957335113.html
Повреждения трансформаторов в Энергодаре не повлияли на энергоснабжение АЭС
Повреждения трансформаторов в Энергодаре не повлияли на энергоснабжение АЭС - РИА Новости, 04.07.2024
Повреждения трансформаторов в Энергодаре не повлияли на энергоснабжение АЭС
Повреждения трансформаторов на подстанции "Радуга" после атаки ВСУ не повлияли на энергоснабжение ЗАЭС, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:28
2024-07-04T12:28
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Повреждения трансформаторов на подстанции "Радуга" после атаки ВСУ не повлияли на энергоснабжение ЗАЭС, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале. В рамках режима постоянного государственного надзора проведена проверка состояния схем энергоснабжения Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции. "В ходе проверки установлено, что повреждения трансформаторов на подстанции "Радуга" не повлияли на энергоснабжение станции, и оно осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Пострадали девять работников ЗАЭС, сообщал директор ЗАЭС Юрий Черничук. В результате атаки большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.
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происшествия, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Россия, Запорожская область
Повреждения трансформаторов в Энергодаре не повлияли на энергоснабжение АЭС

Повреждения трансформаторов не повлияли на энергоснабжение ЗАЭС после атаки ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Повреждения трансформаторов на подстанции "Радуга" после атаки ВСУ не повлияли на энергоснабжение ЗАЭС, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.
В рамках режима постоянного государственного надзора проведена проверка состояния схем энергоснабжения Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции.
"В ходе проверки установлено, что повреждения трансформаторов на подстанции "Радуга" не повлияли на энергоснабжение станции, и оно осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Пострадали девять работников ЗАЭС, сообщал директор ЗАЭС Юрий Черничук. В результате атаки большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.
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