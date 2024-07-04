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Повреждения трансформаторов в Энергодаре не повлияли на энергоснабжение АЭС
Повреждения трансформаторов в Энергодаре не повлияли на энергоснабжение АЭС - РИА Новости, 04.07.2024
Повреждения трансформаторов в Энергодаре не повлияли на энергоснабжение АЭС
Повреждения трансформаторов на подстанции "Радуга" после атаки ВСУ не повлияли на энергоснабжение ЗАЭС, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:28
2024-07-04T12:28
2024-07-04T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Повреждения трансформаторов на подстанции "Радуга" после атаки ВСУ не повлияли на энергоснабжение ЗАЭС, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале. В рамках режима постоянного государственного надзора проведена проверка состояния схем энергоснабжения Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции. "В ходе проверки установлено, что повреждения трансформаторов на подстанции "Радуга" не повлияли на энергоснабжение станции, и оно осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Пострадали девять работников ЗАЭС, сообщал директор ЗАЭС Юрий Черничук. В результате атаки большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.
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Повреждения трансформаторов в Энергодаре не повлияли на энергоснабжение АЭС
Повреждения трансформаторов не повлияли на энергоснабжение ЗАЭС после атаки ВСУ