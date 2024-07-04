https://ria.ru/20240704/zaes-1957286929.html
На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с электроснабжением в Энергодаре
На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с электроснабжением в Энергодаре - РИА Новости, 04.07.2024
На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с электроснабжением в Энергодаре
Ситуация с электроснабжением в Энергодаре после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" непростая, но веерные отключения пока не введены, сообщила РИА Новости директор РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:30
2024-07-04T10:30
2024-07-04T10:30
происшествия
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378da88c5fe633fe36719dc4df055ed1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Ситуация с электроснабжением в Энергодаре после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" непростая, но веерные отключения пока не введены, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали при атаке дрона, сообщил директор станции Юрий Черничук. В результате большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, отметил глава администрации города Эдуард Сеновоз. "Ситуация с энергоснабжением все так же непростая. Веерные отключения пока не вводили", - сказала Яшина. Специалисты усиленно работают над ликвидацией последствий атаки, заключила она.
https://radiosputnik.ru/20240703/zaes-1957195355.html
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22dc16109fc9287feea9d126af298411.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Происшествия, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с электроснабжением в Энергодаре
Веерные отключения электричества в Энергодаре не вводили, но ситуация сложная