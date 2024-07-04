https://ria.ru/20240704/zaes-1957286929.html

На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с электроснабжением в Энергодаре

На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с электроснабжением в Энергодаре - РИА Новости, 04.07.2024

На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с электроснабжением в Энергодаре

Ситуация с электроснабжением в Энергодаре после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" непростая, но веерные отключения пока не введены, сообщила РИА Новости директор РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:30

2024-07-04T10:30

2024-07-04T10:30

происшествия

энергодар

вооруженные силы украины

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Ситуация с электроснабжением в Энергодаре после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" непростая, но веерные отключения пока не введены, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали при атаке дрона, сообщил директор станции Юрий Черничук. В результате большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, отметил глава администрации города Эдуард Сеновоз. "Ситуация с энергоснабжением все так же непростая. Веерные отключения пока не вводили", - сказала Яшина. Специалисты усиленно работают над ликвидацией последствий атаки, заключила она.

https://radiosputnik.ru/20240703/zaes-1957195355.html

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происшествия, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"