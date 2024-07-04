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На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с электроснабжением в Энергодаре - РИА Новости, 04.07.2024
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10:30 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/zaes-1957286929.html
На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с электроснабжением в Энергодаре
На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с электроснабжением в Энергодаре - РИА Новости, 04.07.2024
На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с электроснабжением в Энергодаре
Ситуация с электроснабжением в Энергодаре после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" непростая, но веерные отключения пока не введены, сообщила РИА Новости директор РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:30
2024-07-04T10:30
происшествия
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Ситуация с электроснабжением в Энергодаре после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" непростая, но веерные отключения пока не введены, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали при атаке дрона, сообщил директор станции Юрий Черничук. В результате большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, отметил глава администрации города Эдуард Сеновоз. "Ситуация с энергоснабжением все так же непростая. Веерные отключения пока не вводили", - сказала Яшина. Специалисты усиленно работают над ликвидацией последствий атаки, заключила она.
https://radiosputnik.ru/20240703/zaes-1957195355.html
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происшествия, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Происшествия, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с электроснабжением в Энергодаре

Веерные отключения электричества в Энергодаре не вводили, но ситуация сложная

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Ситуация с электроснабжением в Энергодаре после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" непростая, но веерные отключения пока не введены, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали при атаке дрона, сообщил директор станции Юрий Черничук. В результате большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, отметил глава администрации города Эдуард Сеновоз.
«
"Ситуация с энергоснабжением все так же непростая. Веерные отключения пока не вводили", - сказала Яшина.
Специалисты усиленно работают над ликвидацией последствий атаки, заключила она.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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ПроисшествияЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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