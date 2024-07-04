https://ria.ru/20240704/zaderzhanie-1957486797.html

У границы с Литвой в Белоруссии задержали нарушителей с деталями к БПЛА

У границы с Литвой в Белоруссии задержали нарушителей с деталями к БПЛА - РИА Новости, 04.07.2024

У границы с Литвой в Белоруссии задержали нарушителей с деталями к БПЛА

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале, что у границы с Литвой задержана группа нарушителей с комплектующими к беспилотникам, GPS-трекерами и... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:59

2024-07-04T18:59

2024-07-04T20:12

белоруссия

литва

в мире

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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале, что у границы с Литвой задержана группа нарушителей с комплектующими к беспилотникам, GPS-трекерами и гидрокостюмами. "Накануне Дня Независимости лидские пограничники задержали нарушителей… Военнослужащие Лидского погранотряда 2 июля в ходе реализации оперативной информации при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения "Тайфун" внутренних войск в Вороновском районе задержали группу лиц", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в ходе осмотра жилых и нежилых построек обнаружены и изъяты девять GPS-трекеров, четыре аккумуляторные батареи и пять винтов к беспилотнику, а также зарядная станция, два прибора ночного видения, две радиостанции, ноутбук, мобильный телефон, четыре водолазных костюма и автомобиль. "Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления всех фактов противоправных действий группы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956949769.html

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белоруссия, литва, в мире