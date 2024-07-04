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У границы с Литвой в Белоруссии задержали нарушителей с деталями к БПЛА
У границы с Литвой в Белоруссии задержали нарушителей с деталями к БПЛА - РИА Новости, 04.07.2024
У границы с Литвой в Белоруссии задержали нарушителей с деталями к БПЛА
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале, что у границы с Литвой задержана группа нарушителей с комплектующими к беспилотникам, GPS-трекерами и... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:59
2024-07-04T18:59
2024-07-04T20:12
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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале, что у границы с Литвой задержана группа нарушителей с комплектующими к беспилотникам, GPS-трекерами и гидрокостюмами. "Накануне Дня Независимости лидские пограничники задержали нарушителей… Военнослужащие Лидского погранотряда 2 июля в ходе реализации оперативной информации при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения "Тайфун" внутренних войск в Вороновском районе задержали группу лиц", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в ходе осмотра жилых и нежилых построек обнаружены и изъяты девять GPS-трекеров, четыре аккумуляторные батареи и пять винтов к беспилотнику, а также зарядная станция, два прибора ночного видения, две радиостанции, ноутбук, мобильный телефон, четыре водолазных костюма и автомобиль. "Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления всех фактов противоправных действий группы", - говорится в сообщении.
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белоруссия, литва, в мире
Белоруссия, Литва, В мире
У границы с Литвой в Белоруссии задержали нарушителей с деталями к БПЛА
В Белоруссии у границы с Литвой задержали нарушителей, проводятся мероприятия
МИНСК, 4 июл - РИА Новости.
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале
, что у границы с Литвой задержана группа нарушителей с комплектующими к беспилотникам, GPS-трекерами и гидрокостюмами.
"Накануне Дня Независимости лидские пограничники задержали нарушителей… Военнослужащие Лидского погранотряда 2 июля в ходе реализации оперативной информации при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения "Тайфун" внутренних войск в Вороновском районе задержали группу лиц", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в ходе осмотра жилых и нежилых построек обнаружены и изъяты девять GPS-трекеров, четыре аккумуляторные батареи и пять винтов к беспилотнику, а также зарядная станция, два прибора ночного видения, две радиостанции, ноутбук, мобильный телефон, четыре водолазных костюма и автомобиль.
"Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления всех фактов противоправных действий группы", - говорится в сообщении.