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У границы с Литвой в Белоруссии задержали нарушителей с деталями к БПЛА - РИА Новости, 04.07.2024
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18:59 04.07.2024 (обновлено: 20:12 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/zaderzhanie-1957486797.html
У границы с Литвой в Белоруссии задержали нарушителей с деталями к БПЛА
У границы с Литвой в Белоруссии задержали нарушителей с деталями к БПЛА - РИА Новости, 04.07.2024
У границы с Литвой в Белоруссии задержали нарушителей с деталями к БПЛА
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале, что у границы с Литвой задержана группа нарушителей с комплектующими к беспилотникам, GPS-трекерами и... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:59
2024-07-04T20:12
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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале, что у границы с Литвой задержана группа нарушителей с комплектующими к беспилотникам, GPS-трекерами и гидрокостюмами. "Накануне Дня Независимости лидские пограничники задержали нарушителей… Военнослужащие Лидского погранотряда 2 июля в ходе реализации оперативной информации при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения "Тайфун" внутренних войск в Вороновском районе задержали группу лиц", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в ходе осмотра жилых и нежилых построек обнаружены и изъяты девять GPS-трекеров, четыре аккумуляторные батареи и пять винтов к беспилотнику, а также зарядная станция, два прибора ночного видения, две радиостанции, ноутбук, мобильный телефон, четыре водолазных костюма и автомобиль. "Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления всех фактов противоправных действий группы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956949769.html
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белоруссия, литва, в мире
Белоруссия, Литва, В мире
У границы с Литвой в Белоруссии задержали нарушителей с деталями к БПЛА

В Белоруссии у границы с Литвой задержали нарушителей, проводятся мероприятия

© Фото : Пограничный комитет Беларуси/TelegramЗадержание сотрудниками Госпогранкомитета Белоруссии группы нарушителей у границы с Литвой. 4 июля 2024
Задержание сотрудниками Госпогранкомитета Белоруссии группы нарушителей у границы с Литвой. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Пограничный комитет Беларуси/Telegram
Задержание сотрудниками Госпогранкомитета Белоруссии группы нарушителей у границы с Литвой. 4 июля 2024
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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале, что у границы с Литвой задержана группа нарушителей с комплектующими к беспилотникам, GPS-трекерами и гидрокостюмами.
"Накануне Дня Независимости лидские пограничники задержали нарушителей… Военнослужащие Лидского погранотряда 2 июля в ходе реализации оперативной информации при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения "Тайфун" внутренних войск в Вороновском районе задержали группу лиц", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в ходе осмотра жилых и нежилых построек обнаружены и изъяты девять GPS-трекеров, четыре аккумуляторные батареи и пять винтов к беспилотнику, а также зарядная станция, два прибора ночного видения, две радиостанции, ноутбук, мобильный телефон, четыре водолазных костюма и автомобиль.
"Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления всех фактов противоправных действий группы", - говорится в сообщении.
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