https://ria.ru/20240704/zaderzhanie-1957475255.html

ФСБ показала видео задержания экс-замглавы Челябинска в загородном доме

ФСБ показала видео задержания экс-замглавы Челябинска в загородном доме - РИА Новости, 04.07.2024

ФСБ показала видео задержания экс-замглавы Челябинска в загородном доме

Управление ФСБ РФ по Челябинской области показало задержание в Магнитогорске бывшего замглавы Челябинска – председателя комитета по градостроительству и... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:04

2024-07-04T18:04

2024-07-04T18:04

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Управление ФСБ РФ по Челябинской области показало задержание в Магнитогорске бывшего замглавы Челябинска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре, который подозревается в получении взятки в размере не менее 10 миллионов рублей. На кадрах видно, как сотрудники УФСБ и СК приходят в загородный дом экс-чиновника, через большой земельный участок проходят в комнату дома. После чего он с черной сумкой выходит из дома вместе с сотрудниками и садится в затонированный автомобиль. Как сообщало следственное управление СКРФ по региону, в 2017-2019 годы должностное лицо получило через посредника от сотрудников коммерческой структуры взятку в размере не менее 10 миллионов рублей. За это чиновник должен был обеспечить содействие городского комитета по градостроительству и архитектуре в вопросе подготовки, согласования и утверждения документации по планировке одной из территорий Советского района. В свою очередь в 2019 году последний, временно исполняя обязанности главы Челябинска, подписал соответствующие документы. СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере), бывший председатель комитета по градостроительству и архитектуре Челябинска задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, уточняется в сообщении. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснял, что речь идет о задержании Сергея Репринцева. Он занимал должность замглавы Челябинска в 2017-2019 годах, после чего возглавил комитет по строительству и архитектуре, откуда уволился в начале 2020 года.

https://ria.ru/20240703/vinate-1957024180.html

https://radiosputnik.ru/20240617/fsb-1953440841.html

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Задержание бывшего челябинского вице-премьера Задержание бывшего челябинского вице-премьера 2024-07-04T18:04 true PT0M58S

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происшествия, челябинск, россия, челябинская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)