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ФСБ показала видео задержания экс-замглавы Челябинска в загородном доме - РИА Новости, 04.07.2024
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18:04 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/zaderzhanie-1957475255.html
ФСБ показала видео задержания экс-замглавы Челябинска в загородном доме
ФСБ показала видео задержания экс-замглавы Челябинска в загородном доме - РИА Новости, 04.07.2024
ФСБ показала видео задержания экс-замглавы Челябинска в загородном доме
Управление ФСБ РФ по Челябинской области показало задержание в Магнитогорске бывшего замглавы Челябинска – председателя комитета по градостроительству и... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:04
2024-07-04T18:04
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Управление ФСБ РФ по Челябинской области показало задержание в Магнитогорске бывшего замглавы Челябинска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре, который подозревается в получении взятки в размере не менее 10 миллионов рублей. На кадрах видно, как сотрудники УФСБ и СК приходят в загородный дом экс-чиновника, через большой земельный участок проходят в комнату дома. После чего он с черной сумкой выходит из дома вместе с сотрудниками и садится в затонированный автомобиль. Как сообщало следственное управление СКРФ по региону, в 2017-2019 годы должностное лицо получило через посредника от сотрудников коммерческой структуры взятку в размере не менее 10 миллионов рублей. За это чиновник должен был обеспечить содействие городского комитета по градостроительству и архитектуре в вопросе подготовки, согласования и утверждения документации по планировке одной из территорий Советского района. В свою очередь в 2019 году последний, временно исполняя обязанности главы Челябинска, подписал соответствующие документы. СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере), бывший председатель комитета по градостроительству и архитектуре Челябинска задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, уточняется в сообщении. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснял, что речь идет о задержании Сергея Репринцева. Он занимал должность замглавы Челябинска в 2017-2019 годах, после чего возглавил комитет по строительству и архитектуре, откуда уволился в начале 2020 года.
https://ria.ru/20240703/vinate-1957024180.html
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Задержание бывшего челябинского вице-премьера
Задержание бывшего челябинского вице-премьера
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происшествия, челябинск, россия, челябинская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Челябинская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
ФСБ показала видео задержания экс-замглавы Челябинска в загородном доме

УФСБ РФ показала видео задержания экс-замглавы Челябинска в загородном доме

Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Управление ФСБ РФ по Челябинской области показало задержание в Магнитогорске бывшего замглавы Челябинска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре, который подозревается в получении взятки в размере не менее 10 миллионов рублей.
На кадрах видно, как сотрудники УФСБ и СК приходят в загородный дом экс-чиновника, через большой земельный участок проходят в комнату дома. После чего он с черной сумкой выходит из дома вместе с сотрудниками и садится в затонированный автомобиль.
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Как сообщало следственное управление СКРФ по региону, в 2017-2019 годы должностное лицо получило через посредника от сотрудников коммерческой структуры взятку в размере не менее 10 миллионов рублей. За это чиновник должен был обеспечить содействие городского комитета по градостроительству и архитектуре в вопросе подготовки, согласования и утверждения документации по планировке одной из территорий Советского района. В свою очередь в 2019 году последний, временно исполняя обязанности главы Челябинска, подписал соответствующие документы.
СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере), бывший председатель комитета по градостроительству и архитектуре Челябинска задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, уточняется в сообщении.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснял, что речь идет о задержании Сергея Репринцева. Он занимал должность замглавы Челябинска в 2017-2019 годах, после чего возглавил комитет по строительству и архитектуре, откуда уволился в начале 2020 года.
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ПроисшествияЧелябинскРоссияЧелябинская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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