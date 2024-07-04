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Ярмарка по партнерству МСП и крупного бизнеса прошла в Самарской области - РИА Новости, 04.07.2024
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Твой бизнес
 
16:57 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/yarmarka-1957437735.html
Ярмарка по партнерству МСП и крупного бизнеса прошла в Самарской области
Ярмарка по партнерству МСП и крупного бизнеса прошла в Самарской области - РИА Новости, 04.07.2024
Ярмарка по партнерству МСП и крупного бизнеса прошла в Самарской области
На самарской площадке центра "Мой бизнес" 3 июля прошла ярмарка поставщиков, призванная помочь предпринимателям нарастить объемы заказов со стороны... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:57
2024-07-04T16:57
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. На самарской площадке центра "Мой бизнес" 3 июля прошла ярмарка поставщиков, призванная помочь предпринимателям нарастить объемы заказов со стороны индустриальных партнеров, сообщает пресс-служба правительства региона. "Задача нашей ярмарки поставщиков – наладить систему взаимодействия между малым и средним бизнесом и крупными предприятиями, выстроить эффективные кооперационные цепочки", - сказал врио вице-губернатора Самарской области Антон Емельяненко, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что все это позволит субъектам МСП наращивать свою производственную деятельность, а промышленникам – получать технологии и продукцию, которые производятся на территории Самарской области. В ходе встречи представители крупных компаний рассказали о своей деятельности, текущих потребностях и требованиях к закупаемой продукции. Предприниматели смогли презентовать свою продукцию и услуги напрямую потенциальным заказчикам и обменяться контактами с представителями предприятий. Врио министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов также акцентировал внимание на то, что с помощью таких встреч у малых предприятий есть уникальная возможность рассказать крупному бизнесу о себе.
https://ria.ru/20231110/turisticheskie_kompleksy-1908640576.html
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самарская область, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Самарская область, Твой бизнес – новости

Ярмарка по партнерству МСП и крупного бизнеса прошла в Самарской области

© iStock.com / opoljaРукопожатие
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© iStock.com / opolja
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. На самарской площадке центра "Мой бизнес" 3 июля прошла ярмарка поставщиков, призванная помочь предпринимателям нарастить объемы заказов со стороны индустриальных партнеров, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Задача нашей ярмарки поставщиков – наладить систему взаимодействия между малым и средним бизнесом и крупными предприятиями, выстроить эффективные кооперационные цепочки", - сказал врио вице-губернатора Самарской области Антон Емельяненко, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что все это позволит субъектам МСП наращивать свою производственную деятельность, а промышленникам – получать технологии и продукцию, которые производятся на территории Самарской области.
В ходе встречи представители крупных компаний рассказали о своей деятельности, текущих потребностях и требованиях к закупаемой продукции. Предприниматели смогли презентовать свою продукцию и услуги напрямую потенциальным заказчикам и обменяться контактами с представителями предприятий.
Врио министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов также акцентировал внимание на то, что с помощью таких встреч у малых предприятий есть уникальная возможность рассказать крупному бизнесу о себе.
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