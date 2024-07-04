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Украинские СМИ сообщили о взрыве в порту в Одесской области - РИА Новости, 04.07.2024
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17:31 04.07.2024 (обновлено: 17:50 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/vzryv-1957461388.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в порту в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в порту в Одесской области - РИА Новости, 04.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в порту в Одесской области
В порту Черноморска в Одесской области прогремел взрыв, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:31
2024-07-04T17:50
специальная военная операция на украине
в мире
черноморск
одесская область
одесса
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В порту Черноморска в Одесской области прогремел взрыв, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале."О взрыве в порту Черноморска Одесской области сообщают местные паблики. До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе для города", — говорится в посте.Ранее в четверг о взрыве также передавал телеканал "Общественное". Перед этим в нескольких областях Украины, в том числе в Одесской, объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240624/podpole-1954960851.html
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в мире, черноморск, одесская область, одесса, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черноморск, Одесская область, Одесса, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в порту в Одесской области

"Страна.ua": в порту Черноморска в Одесской области прогремел взрыв

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В порту Черноморска в Одесской области прогремел взрыв, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"О взрыве в порту Черноморска Одесской области сообщают местные паблики. До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе для города", — говорится в посте.
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Ранее в четверг о взрыве также передавал телеканал "Общественное". Перед этим в нескольких областях Украины, в том числе в Одесской, объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.
При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерноморскОдесская областьОдессаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДмитрий ПесковУкраина
 
 
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