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Украинские СМИ сообщили о взрыве в порту в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в порту в Одесской области - РИА Новости, 04.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в порту в Одесской области

В порту Черноморска в Одесской области прогремел взрыв, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:31

2024-07-04T17:31

2024-07-04T17:50

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В порту Черноморска в Одесской области прогремел взрыв, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале."О взрыве в порту Черноморска Одесской области сообщают местные паблики. До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе для города", — говорится в посте.Ранее в четверг о взрыве также передавал телеканал "Общественное". Перед этим в нескольких областях Украины, в том числе в Одесской, объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240624/podpole-1954960851.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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