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В Саратове госпитализировали женщину после взрыва электровелосипеда
В Саратове госпитализировали женщину после взрыва электровелосипеда - РИА Новости, 04.07.2024
В Саратове госпитализировали женщину после взрыва электровелосипеда
Жительница пятиэтажного дома в центре Саратова, где после взрыва электровелосипеда рухнула межквартирная перегородка, госпитализирована в состоянии средней... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:17
2024-07-04T13:17
2024-07-04T13:37
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Жительница пятиэтажного дома в центре Саратова, где после взрыва электровелосипеда рухнула межквартирная перегородка, госпитализирована в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве региона. Ранее глава города Лада Мокроусова сообщила, что в квартире жилого дома на улице Бахметьевской, 33, в четверг взорвался электровелосипед, в результате рухнула межквартирная перегородка. На видео, опубликованном мэром, представитель медслужбы рассказал, что находившуюся вблизи очага взрыва жительницу соседней квартиры осмотрят врачи. "В состоянии средней степени тяжести госпитализирована в одно из лечебных учреждений города Саратова", - сказали в пресс-службе минздрава.
https://ria.ru/20240702/elektrosamokat-1956900139.html
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происшествия, саратов
В Саратове госпитализировали женщину после взрыва электровелосипеда
В Саратове госпитализировали женщину после взрыва электровелосипеда в жилом доме
САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Жительница пятиэтажного дома в центре Саратова, где после взрыва электровелосипеда рухнула межквартирная перегородка, госпитализирована в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее глава города Лада Мокроусова сообщила, что в квартире жилого дома на улице Бахметьевской, 33, в четверг взорвался электровелосипед, в результате рухнула межквартирная перегородка. На видео, опубликованном мэром, представитель медслужбы рассказал, что находившуюся вблизи очага взрыва жительницу соседней квартиры осмотрят врачи.
«
"В состоянии средней степени тяжести госпитализирована в одно из лечебных учреждений города Саратова", - сказали в пресс-службе минздрава.