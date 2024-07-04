https://ria.ru/20240704/vzryv-1957354481.html

В Саратове госпитализировали женщину после взрыва электровелосипеда

В Саратове госпитализировали женщину после взрыва электровелосипеда - РИА Новости, 04.07.2024

В Саратове госпитализировали женщину после взрыва электровелосипеда

Жительница пятиэтажного дома в центре Саратова, где после взрыва электровелосипеда рухнула межквартирная перегородка, госпитализирована в состоянии средней... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:17

2024-07-04T13:17

2024-07-04T13:37

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Жительница пятиэтажного дома в центре Саратова, где после взрыва электровелосипеда рухнула межквартирная перегородка, госпитализирована в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве региона. Ранее глава города Лада Мокроусова сообщила, что в квартире жилого дома на улице Бахметьевской, 33, в четверг взорвался электровелосипед, в результате рухнула межквартирная перегородка. На видео, опубликованном мэром, представитель медслужбы рассказал, что находившуюся вблизи очага взрыва жительницу соседней квартиры осмотрят врачи. "В состоянии средней степени тяжести госпитализирована в одно из лечебных учреждений города Саратова", - сказали в пресс-службе минздрава.

https://ria.ru/20240702/elektrosamokat-1956900139.html

саратов

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происшествия, саратов