https://ria.ru/20240704/vystavka-1957507413.html

Выставку "Россия" посетили 18 миллионов человек

Выставку "Россия" посетили 18 миллионов человек - РИА Новости, 04.07.2024

Выставку "Россия" посетили 18 миллионов человек

Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ посетили 18 миллионов человек, сообщили в пресс-службе мероприятия. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T20:45

2024-07-04T20:45

2024-07-04T22:55

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

владимир

омская область

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ посетили 18 миллионов человек, сообщили в пресс-службе мероприятия. "На выставке-форуме "Россия" встретили 18-миллионного посетителя. Им стала 12-летняя Елизавета Савина, приехавшая из Владимира вместе с семьей: родителями Алексеем и Ксенией, а также семилетним братом Макаром", — говорится в заявлении.Им вручили сертификат на трехдневную поездку в Омскую область, где они посетят исторические места, а также увидят памятники архитектуры, в том числе кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы."Завершится путешествие посещением Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля и экскурсией по самой современной арене России и Европы — "G-Drive Арене"", — рассказали в пресс-службе.Кроме того, семья сможет посетить первое за Уралом представительство Эрмитажа — "Эрмитаж — Сибирь".Как отметила директор выставки Наталья Виртуозова, до закрытия осталось пять дней, а поток людей растет. Она поблагодарила гостей за оказанное внимание, а регионы — за помощь в организации подарков для юбилейных посетителей. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Там представлены экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

https://ria.ru/20240701/putin-1956719337.html

https://ria.ru/20240606/vystavka-1951060982.html

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выставка-форум "россия", россия, владимир, омская область