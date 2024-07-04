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На Украине пересмотрят порядок социальных выплат из-за нехватки средств

На Украине пересмотрят порядок социальных выплат из-за нехватки средств - РИА Новости, 04.07.2024

На Украине пересмотрят порядок социальных выплат из-за нехватки средств

На Украине хотят пересмотреть порядок социальных выплат из-за недостатка средств в бюджете, заявила в четверг министр социальной политики Оксана Жолнович. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:49

2024-07-04T14:49

2024-07-04T14:49

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александр устинов

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. На Украине хотят пересмотреть порядок социальных выплат из-за недостатка средств в бюджете, заявила в четверг министр социальной политики Оксана Жолнович. "Мы взяли на себя чрезмерное количество социальных обязательств по социальным выплатам, которые не всегда могут быть подтверждены финансовым ресурсом. Мы работаем над тем, чтобы пересмотреть философию соцвыплат. Чтобы каждая эта выплата имела четкую цель - выхода человека из сложной жизненной ситуации и обязательно была связана с услугой, которая поможет человеку стать экономически независимым", - приводит слова Жолнович издание "Страна". По данным издания, выплаты хотят сделать временными, пока человек не сможет сам зарабатывать. Утверждается, что соответствующий законопроект уже подготовлен. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240703/ukraine-1957171590.html

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украина, сша, александр устинов, владимир зеленский, верховная рада украины, g7, в мире