Рейтинг@Mail.ru
На Украине пересмотрят порядок социальных выплат из-за нехватки средств - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/vyplaty-1957393209.html
На Украине пересмотрят порядок социальных выплат из-за нехватки средств
На Украине пересмотрят порядок социальных выплат из-за нехватки средств - РИА Новости, 04.07.2024
На Украине пересмотрят порядок социальных выплат из-за нехватки средств
На Украине хотят пересмотреть порядок социальных выплат из-за недостатка средств в бюджете, заявила в четверг министр социальной политики Оксана Жолнович. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:49
2024-07-04T14:49
украина
сша
александр устинов
владимир зеленский
верховная рада украины
g7
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. На Украине хотят пересмотреть порядок социальных выплат из-за недостатка средств в бюджете, заявила в четверг министр социальной политики Оксана Жолнович. "Мы взяли на себя чрезмерное количество социальных обязательств по социальным выплатам, которые не всегда могут быть подтверждены финансовым ресурсом. Мы работаем над тем, чтобы пересмотреть философию соцвыплат. Чтобы каждая эта выплата имела четкую цель - выхода человека из сложной жизненной ситуации и обязательно была связана с услугой, которая поможет человеку стать экономически независимым", - приводит слова Жолнович издание "Страна". По данным издания, выплаты хотят сделать временными, пока человек не сможет сам зарабатывать. Утверждается, что соответствующий законопроект уже подготовлен. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240703/ukraine-1957171590.html
https://ria.ru/20240701/ukraina-1956191033.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, александр устинов, владимир зеленский, верховная рада украины, g7, в мире
Украина, США, Александр Устинов, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, G7, В мире
На Украине пересмотрят порядок социальных выплат из-за нехватки средств

Украинские власти пересмотрят порядок соцвыплат из-за нехватки средств

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. На Украине хотят пересмотреть порядок социальных выплат из-за недостатка средств в бюджете, заявила в четверг министр социальной политики Оксана Жолнович.
"Мы взяли на себя чрезмерное количество социальных обязательств по социальным выплатам, которые не всегда могут быть подтверждены финансовым ресурсом. Мы работаем над тем, чтобы пересмотреть философию соцвыплат. Чтобы каждая эта выплата имела четкую цель - выхода человека из сложной жизненной ситуации и обязательно была связана с услугой, которая поможет человеку стать экономически независимым", - приводит слова Жолнович издание "Страна".
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
На Украине допустили, что некоторые квартиры останутся без света и воды
3 июля, 17:02
По данным издания, выплаты хотят сделать временными, пока человек не сможет сам зарабатывать. Утверждается, что соответствующий законопроект уже подготовлен.
Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
"Погибло слишком много людей". Киев получил четкий сигнал из-за океана
1 июля, 08:00
 
УкраинаСШААлександр УстиновВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныG7В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала