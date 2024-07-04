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На Западе рассказали о самой ужасной новости для ВСУ за последние 36 часов - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:21 04.07.2024 (обновлено: 20:02 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/vsu-1957458136.html
На Западе рассказали о самой ужасной новости для ВСУ за последние 36 часов
На Западе рассказали о самой ужасной новости для ВСУ за последние 36 часов - РИА Новости, 04.07.2024
На Западе рассказали о самой ужасной новости для ВСУ за последние 36 часов
Падение микрорайона Канал Часова Яра в ДНР стало самой важной и ужасной новостью для Украины за последние 36 часов, заявил британский эксперт Александр Меркурис РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:21
2024-07-04T20:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
часов яр
киев
россия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Падение микрорайона Канал Часова Яра в ДНР стало самой важной и ужасной новостью для Украины за последние 36 часов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.В четверг об отступлении из микрорайона Канал города Часова Яра сообщил представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин. По его словам, все позиции украинской армии на этом участке были разрушены."Вероятно, это не только самая важная новость за последние 36 часов, но и самая ужасная новость для украинцев", — заявил Меркурис.Как отметил эксперт, падение восточного Часова Яра стало крупным поражением ВСУ. Это событие, по его словам, можно ставить в один ряд с потерей Авдеевки и Очеретино.Стремительное продвижение российских войск на этом направлении, считает Меркурис, ведет к приближению полного освобождения ДНР и окончанию боев за Донбасс.Накануне Министерство обороны России сообщило, что совокупные потери противника за минувшие сутки составили: до 1740 солдат, вертолет, две системы ПВО, 12 танков и других бронемашин, РСЗО, 57 артиллерийских орудий, 51 военный автомобиль.
https://ria.ru/20240704/vsu-1957412191.html
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донецкая народная республика
украина
часов яр
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, часов яр, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Часов Яр, Киев, Россия
На Западе рассказали о самой ужасной новости для ВСУ за последние 36 часов

Меркурис: падение района Канал Часова Яра стало крупным поражением ВСУ

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Падение микрорайона Канал Часова Яра в ДНР стало самой важной и ужасной новостью для Украины за последние 36 часов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
В четверг об отступлении из микрорайона Канал города Часова Яра сообщил представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин. По его словам, все позиции украинской армии на этом участке были разрушены.
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"Вероятно, это не только самая важная новость за последние 36 часов, но и самая ужасная новость для украинцев", — заявил Меркурис.
Как отметил эксперт, падение восточного Часова Яра стало крупным поражением ВСУ. Это событие, по его словам, можно ставить в один ряд с потерей Авдеевки и Очеретино.
Стремительное продвижение российских войск на этом направлении, считает Меркурис, ведет к приближению полного освобождения ДНР и окончанию боев за Донбасс.
Накануне Министерство обороны России сообщило, что совокупные потери противника за минувшие сутки составили: до 1740 солдат, вертолет, две системы ПВО, 12 танков и других бронемашин, РСЗО, 57 артиллерийских орудий, 51 военный автомобиль.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаЧасов ЯрКиевРоссия
 
 
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