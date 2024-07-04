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На Западе рассказали о самой ужасной новости для ВСУ за последние 36 часов
На Западе рассказали о самой ужасной новости для ВСУ за последние 36 часов - РИА Новости, 04.07.2024
На Западе рассказали о самой ужасной новости для ВСУ за последние 36 часов
Падение микрорайона Канал Часова Яра в ДНР стало самой важной и ужасной новостью для Украины за последние 36 часов, заявил британский эксперт Александр Меркурис РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:21
2024-07-04T17:21
2024-07-04T20:02
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Падение микрорайона Канал Часова Яра в ДНР стало самой важной и ужасной новостью для Украины за последние 36 часов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.В четверг об отступлении из микрорайона Канал города Часова Яра сообщил представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин. По его словам, все позиции украинской армии на этом участке были разрушены."Вероятно, это не только самая важная новость за последние 36 часов, но и самая ужасная новость для украинцев", — заявил Меркурис.Как отметил эксперт, падение восточного Часова Яра стало крупным поражением ВСУ. Это событие, по его словам, можно ставить в один ряд с потерей Авдеевки и Очеретино.Стремительное продвижение российских войск на этом направлении, считает Меркурис, ведет к приближению полного освобождения ДНР и окончанию боев за Донбасс.Накануне Министерство обороны России сообщило, что совокупные потери противника за минувшие сутки составили: до 1740 солдат, вертолет, две системы ПВО, 12 танков и других бронемашин, РСЗО, 57 артиллерийских орудий, 51 военный автомобиль.
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На Западе рассказали о самой ужасной новости для ВСУ за последние 36 часов
Меркурис: падение района Канал Часова Яра стало крупным поражением ВСУ
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Падение микрорайона Канал Часова Яра в ДНР стало самой важной и ужасной новостью для Украины за последние 36 часов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube
.
В четверг об отступлении из микрорайона Канал города Часова Яра сообщил представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин. По его словам, все позиции украинской армии на этом участке были разрушены.
"Вероятно, это не только самая важная новость за последние 36 часов, но и самая ужасная новость для украинцев", — заявил Меркурис.
Как отметил эксперт, падение восточного Часова Яра стало крупным поражением ВСУ. Это событие, по его словам, можно ставить в один ряд с потерей Авдеевки и Очеретино.
Стремительное продвижение российских войск на этом направлении, считает Меркурис, ведет к приближению полного освобождения ДНР и окончанию боев за Донбасс.
Накануне Министерство обороны России сообщило, что совокупные потери противника за минувшие сутки составили: до 1740 солдат, вертолет, две системы ПВО, 12 танков и других бронемашин, РСЗО, 57 артиллерийских орудий, 51 военный автомобиль.