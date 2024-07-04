https://ria.ru/20240704/vsu-1957433780.html
Морпех ВСУ получил пожизненный срок за приказ расстрелять жителей Мариуполя
Морпех ВСУ получил пожизненный срок за приказ расстрелять жителей Мариуполя - РИА Новости, 04.07.2024
Морпех ВСУ получил пожизненный срок за приказ расстрелять жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению командира отделения украинской морской пехоты, отдавшего приказ о расстреле пятерых мирных жителей... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:24
2024-07-04T16:24
2024-07-04T17:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
мариуполь
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957440818_202:57:1273:660_1920x0_80_0_0_aabc45c9ea02e692c5f8248b1c04e248.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению командира отделения украинской морской пехоты, отдавшего приказ о расстреле пятерых мирных жителей Мариуполя, сообщили в прокуратуре республики. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего командира разведывательного отделения 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Мирослава Черномора", — говорится в релизе. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.Как установил суд, с марта по апрель 2022 года Черномор вместе с другими военнослужащими находился в Мариуполе, на боевой позиции в здании банка по Никопольскому проспекту. В один из дней он отдал приказ об убийстве мирных жителей. Его подчиненные расстреляли из автоматов пятерых мужчин, оказавшихся неподалеку. Четверо из них умерли на месте, одному удалось спастись. Черномора признали виновным по статьям об убийстве и покушении на убийство, совершенным организованной группой по мотивам политической или идеологической ненависти, и о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.Российские войска окружили Мариуполь 7 марта 2022 года и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240703/komandir-1957097926.html
https://ria.ru/20240702/prigovor-1956863390.html
донецкая народная республика
россия
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957440818_209:0:1164:716_1920x0_80_0_0_5f6f6a991aa923a8dc6d410fc1ec5d35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Вооруженные силы Украины
Морпех ВСУ получил пожизненный срок за приказ расстрелять жителей Мариуполя
Суд дал пожизненный срок морпеху ВСУ за приказ расстрелять 5 жителей Мариуполя
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению командира отделения украинской морской пехоты, отдавшего приказ о расстреле пятерых мирных жителей Мариуполя, сообщили в прокуратуре
республики.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего командира разведывательного отделения 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Мирослава Черномора", — говорится в релизе.
Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.
Как установил суд, с марта по апрель 2022 года Черномор вместе с другими военнослужащими находился в Мариуполе, на боевой позиции в здании банка по Никопольскому проспекту. В один из дней он отдал приказ об убийстве мирных жителей. Его подчиненные расстреляли из автоматов пятерых мужчин, оказавшихся неподалеку. Четверо из них умерли на месте, одному удалось спастись.
Черномора признали виновным по статьям об убийстве и покушении на убийство, совершенным организованной группой по мотивам политической или идеологической ненависти, и о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.
Российские войска окружили Мариуполь 7 марта 2022 года и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.
* Запрещенная в России террористическая организация.