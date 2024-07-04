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Морпех ВСУ получил пожизненный срок за приказ расстрелять жителей Мариуполя - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:24 04.07.2024 (обновлено: 17:04 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/vsu-1957433780.html
Морпех ВСУ получил пожизненный срок за приказ расстрелять жителей Мариуполя
Морпех ВСУ получил пожизненный срок за приказ расстрелять жителей Мариуполя - РИА Новости, 04.07.2024
Морпех ВСУ получил пожизненный срок за приказ расстрелять жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению командира отделения украинской морской пехоты, отдавшего приказ о расстреле пятерых мирных жителей... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:24
2024-07-04T17:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
мариуполь
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению командира отделения украинской морской пехоты, отдавшего приказ о расстреле пятерых мирных жителей Мариуполя, сообщили в прокуратуре республики. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего командира разведывательного отделения 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Мирослава Черномора", — говорится в релизе. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.Как установил суд, с марта по апрель 2022 года Черномор вместе с другими военнослужащими находился в Мариуполе, на боевой позиции в здании банка по Никопольскому проспекту. В один из дней он отдал приказ об убийстве мирных жителей. Его подчиненные расстреляли из автоматов пятерых мужчин, оказавшихся неподалеку. Четверо из них умерли на месте, одному удалось спастись. Черномора признали виновным по статьям об убийстве и покушении на убийство, совершенным организованной группой по мотивам политической или идеологической ненависти, и о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.Российские войска окружили Мариуполь 7 марта 2022 года и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240703/komandir-1957097926.html
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донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Вооруженные силы Украины
Морпех ВСУ получил пожизненный срок за приказ расстрелять жителей Мариуполя

Суд дал пожизненный срок морпеху ВСУ за приказ расстрелять 5 жителей Мариуполя

© Генпрокуратура России/TelegramКомандир отделения украинской морской пехоты Мирослав Черномор, отдавший приказ о расстреле мирных жителей Мариуполя, в зале суда
Командир отделения украинской морской пехоты Мирослав Черномор, отдавший приказ о расстреле мирных жителей Мариуполя, в зале суда - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Генпрокуратура России/Telegram
Командир отделения украинской морской пехоты Мирослав Черномор, отдавший приказ о расстреле мирных жителей Мариуполя, в зале суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению командира отделения украинской морской пехоты, отдавшего приказ о расстреле пятерых мирных жителей Мариуполя, сообщили в прокуратуре республики.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего командира разведывательного отделения 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Мирослава Черномора", — говорится в релизе.
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Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.
Как установил суд, с марта по апрель 2022 года Черномор вместе с другими военнослужащими находился в Мариуполе, на боевой позиции в здании банка по Никопольскому проспекту. В один из дней он отдал приказ об убийстве мирных жителей. Его подчиненные расстреляли из автоматов пятерых мужчин, оказавшихся неподалеку. Четверо из них умерли на месте, одному удалось спастись.
Черномора признали виновным по статьям об убийстве и покушении на убийство, совершенным организованной группой по мотивам политической или идеологической ненависти, и о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.
Российские войска окружили Мариуполь 7 марта 2022 года и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольВооруженные силы Украины
 
 
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