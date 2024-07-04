https://ria.ru/20240704/vsu-1957268004.html

СМИ: чешский наемник попал под суд в Праге за преступления в Ирпене и Буче

СМИ: чешский наемник попал под суд в Праге за преступления в Ирпене и Буче - РИА Новости, 04.07.2024

СМИ: чешский наемник попал под суд в Праге за преступления в Ирпене и Буче

В Праге идет суд над 27-летним чехом Филиппом Симаном, воевавшим на стороне ВСУ в Ирпене и Буче, пишет портал České noviny. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T09:15

2024-07-04T09:15

2024-07-04T14:08

в мире

буча

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957280746_138:46:1108:592_1920x0_80_0_0_43ccdf4938dea90f66083cf9470cb587.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Праге идет суд над 27-летним чехом Филиппом Симаном, воевавшим на стороне ВСУ в Ирпене и Буче, пишет портал České noviny.Его обвиняют в наемничестве и мародерстве."Согласно версии обвинения, в ходе выполнения приказов и в свободное время Симан неоднократно присваивал вещи как павших солдат, так и гражданских лиц. <…> Среди них было золотое кольцо, золотые и серебряные слитки, другие ювелирные украшения, наличные деньги, а также такие предметы, как планшет и фирменные солнцезащитные очки", — уточняет издание.Как заявил прокурор Мартин Била, в марте 2022 года Симан служил в украинском добровольческом батальоне "Карпатская сечь" и находился в городах Ирпень и Буча, где нес патрульную службу и участвовал в так называемых операциях по зачистке. При этом он не получал от президента специального разрешения на службу в иностранной армии. В суде Симан отверг обвинения. По его словам, он полагал, что в планшете "была секретная информация". Что касается серебряных слитков, то наемник заявил, что в ВСУ разрешили ему оставить их у себя.Подсудимый рассказал, что все военные жили в заброшенных домах украинцев, поэтому, по его словам, пользоваться вещами, которые в них остались, было обычным делом. Найденные ценности, деньги или электронику несли "в штаб", добавил он.В апреле 2022-го Симана задержали украинские военные, но затем отпустили его на свободу. После этого он, по его словам, вернулся в Чехию. За службу в иностранной армии наемник может получить максимум пять лет лишения свободы, но за мародерство ему грозит большой срок, заключает České noviny.В 2022 году французский волонтер и писатель, бывший военный Адриан Боке, побывавший на Украине, рассказал РИА Новости, что стал свидетелем подготовки провокации в киевском пригороде Буче. Он рассказал, что, доставляя гуманитарную помощь и лекарства, видел, как пытают и убивают российских пленных, а также как украинские боевики занимаются инсценировкой массовой расправы с мирными жителями.

https://ria.ru/20240326/naemniki-1935794477.html

https://ria.ru/20240703/naemnik-1957003478.html

https://ria.ru/20240703/reshenie-1956997549.html

буча

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, буча, украина