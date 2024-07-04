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Орбан планирует встретиться с Путиным в пятницу, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2024
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21:25 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/vstrecha-1957512839.html
Орбан планирует встретиться с Путиным в пятницу, пишут СМИ
Орбан планирует встретиться с Путиным в пятницу, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2024
Орбан планирует встретиться с Путиным в пятницу, пишут СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, сообщает газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T21:25
2024-07-04T21:25
венгрия
россия
москва
виктор орбан
владимир путин
петер сийярто
в мире
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, сообщает газета Financial Times со ссылкой на венгерского и европейских официальных лиц. Ранее в четверг венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу совершат визит в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина в пятницу насыщенный график, о котором Кремль будет информировать. "Один венгерский и два европейских официальных лица подтвердили сообщения СМИ, что Орбан встретится с российским президентом в пятницу", — говорится в сообщении газеты. Неназванный источник, знакомый с ситуацией, также заявил, что считает, что возможный визит Орбана в Москву после поездки в Киев заключается в "стратегии" венгерского премьера "выслушать обе стороны" конфликта.
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венгрия, россия, москва, виктор орбан, владимир путин, петер сийярто, в мире
Венгрия, Россия, Москва, Виктор Орбан, Владимир Путин, Петер Сийярто, В мире
Орбан планирует встретиться с Путиным в пятницу, пишут СМИ

FT: премьер Венгрии Орбан намерен встретиться с Путиным в пятницу

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, сообщает газета Financial Times со ссылкой на венгерского и европейских официальных лиц.
Ранее в четверг венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу совершат визит в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина в пятницу насыщенный график, о котором Кремль будет информировать.
"Один венгерский и два европейских официальных лица подтвердили сообщения СМИ, что Орбан встретится с российским президентом в пятницу", — говорится в сообщении газеты.
Неназванный источник, знакомый с ситуацией, также заявил, что считает, что возможный визит Орбана в Москву после поездки в Киев заключается в "стратегии" венгерского премьера "выслушать обе стороны" конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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ВенгрияРоссияМоскваВиктор ОрбанВладимир ПутинПетер СийяртоВ мире
 
 
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