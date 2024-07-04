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Волонтеры в Вологде начали готовить сухие супы для бойцов СВО - РИА Новости, 04.07.2024
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Надежные люди
 
14:46 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/volontery-1957388372.html
Волонтеры в Вологде начали готовить сухие супы для бойцов СВО
Волонтеры в Вологде начали готовить сухие супы для бойцов СВО - РИА Новости, 04.07.2024
Волонтеры в Вологде начали готовить сухие супы для бойцов СВО
В Вологде начали готовить сухие супы для бойцов спецоперации, сообщила пресс-служба врио губернатора Вологодской области. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:46
2024-07-04T14:46
надежные люди
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георгий филимонов
сво
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. В Вологде начали готовить сухие супы для бойцов спецоперации, сообщила пресс-служба врио губернатора Вологодской области. "Военнослужащие берегут нас от большой беды, поэтому мы обязаны поддерживать их всем, чем можем. Так, благодаря фонду "Времена года" в Вологде начали изготавливать пайки для бойцов СВО. В столовой фонда организован сбор продуктов для сухих супов. Приглашаем присоединиться к благотворительной акции всех неравнодушных вологжан", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. В настоящее время в столовой фонда идет подготовительный этап: работники собирают и сушат продукты. Для пайков требуются зелень, овощи, грибы. После того, как супы сварят, их будут сушить и размалывать. Сухую смесь расфасуют по пакетикам. Из нее в походных условиях бойцы смогут приготовить полезный обед. Отмечается, что волонтеры благотворительного фонда "Времена года" также освоили производство окопных свечей и собирают для этого необходимые материалы, а также другую гуманитарную помощь для участников спецоперации: одежду, защитные средства и предметы личной гигиены.
https://ria.ru/20240703/maskseti-1957208284.html
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вологда, георгий филимонов, сво
Надежные люди, Вологда, Георгий Филимонов, СВО

Волонтеры в Вологде начали готовить сухие супы для бойцов СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. В Вологде начали готовить сухие супы для бойцов спецоперации, сообщила пресс-служба врио губернатора Вологодской области.
"Военнослужащие берегут нас от большой беды, поэтому мы обязаны поддерживать их всем, чем можем. Так, благодаря фонду "Времена года" в Вологде начали изготавливать пайки для бойцов СВО. В столовой фонда организован сбор продуктов для сухих супов. Приглашаем присоединиться к благотворительной акции всех неравнодушных вологжан", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
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3 июля, 19:15
В настоящее время в столовой фонда идет подготовительный этап: работники собирают и сушат продукты. Для пайков требуются зелень, овощи, грибы. После того, как супы сварят, их будут сушить и размалывать. Сухую смесь расфасуют по пакетикам. Из нее в походных условиях бойцы смогут приготовить полезный обед.
Отмечается, что волонтеры благотворительного фонда "Времена года" также освоили производство окопных свечей и собирают для этого необходимые материалы, а также другую гуманитарную помощь для участников спецоперации: одежду, защитные средства и предметы личной гигиены.
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