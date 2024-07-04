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Медведев рассказал о задаче по набору добровольцев и контрактников - РИА Новости, 04.07.2024
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17:41 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/voennye-1957465358.html
Медведев рассказал о задаче по набору добровольцев и контрактников
Медведев рассказал о задаче по набору добровольцев и контрактников - РИА Новости, 04.07.2024
Медведев рассказал о задаче по набору добровольцев и контрактников
Задача по набору добровольцев и бойцов по контракту в интересах Объединенной группировки войск, поставленная главой государства, в целом выполняется, заявил... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:41
2024-07-04T17:41
безопасность
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Задача по набору добровольцев и бойцов по контракту в интересах Объединенной группировки войск, поставленная главой государства, в целом выполняется, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "В целом задача, поставленная президентом по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах Объединенной группировки войск в 2024 году, выполняется", - сказал Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками, которое прошло на площадке Минобороны. Видеозапись совещания зампред Совбеза опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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безопасность, россия, дмитрий медведев
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о задаче по набору добровольцев и контрактников

Медведев: задача по набору контрактников и добровольцев выполняется

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкШтурмовики добровольческого подразделения ВС РФ
Штурмовики добровольческого подразделения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Штурмовики добровольческого подразделения ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Задача по набору добровольцев и бойцов по контракту в интересах Объединенной группировки войск, поставленная главой государства, в целом выполняется, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В целом задача, поставленная президентом по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах Объединенной группировки войск в 2024 году, выполняется", - сказал Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками, которое прошло на площадке Минобороны.
Видеозапись совещания зампред Совбеза опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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