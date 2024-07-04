https://ria.ru/20240704/voennye-1957465358.html

Медведев рассказал о задаче по набору добровольцев и контрактников

Медведев рассказал о задаче по набору добровольцев и контрактников - РИА Новости, 04.07.2024

Медведев рассказал о задаче по набору добровольцев и контрактников

Задача по набору добровольцев и бойцов по контракту в интересах Объединенной группировки войск, поставленная главой государства, в целом выполняется, заявил... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:41

2024-07-04T17:41

2024-07-04T17:41

безопасность

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Задача по набору добровольцев и бойцов по контракту в интересах Объединенной группировки войск, поставленная главой государства, в целом выполняется, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "В целом задача, поставленная президентом по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах Объединенной группировки войск в 2024 году, выполняется", - сказал Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками, которое прошло на площадке Минобороны. Видеозапись совещания зампред Совбеза опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240704/armiya-1957462909.html

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безопасность, россия, дмитрий медведев