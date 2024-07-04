https://ria.ru/20240704/videoproduktsiya-1957384215.html

В "Технополисе Москва" рассказали, как их видеопродукция помогает жителям

В "Технополисе Москва" рассказали, как их видеопродукция помогает жителям - РИА Новости, 04.07.2024

В "Технополисе Москва" рассказали, как их видеопродукция помогает жителям

Видеорегистраторы и досмотровая техника, выпускаемая компаниями особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", обеспечивает комфортную и безопасную жизнь... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:37

2024-07-04T14:37

2024-07-04T14:42

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

россия

геннадий дегтев

павел лебедев

технологии

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Видеорегистраторы и досмотровая техника, выпускаемая компаниями особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", обеспечивает комфортную и безопасную жизнь москвичей и гостей столицы, а также способствует защите от кибератак, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов. По его словам, за время работы ИТ-компании впустили продукцию общей стоимостью порядка 50 миллиардов рублей."В сфере ИТ-технологий особой экономической зоны Москвы работает четырнадцать компаний-резидентов, выпускающих в рамках импортозамещения телеком-оборудование, ПО, средства криптографической информзащиты и кибербезопасности. За время работы ОЭЗ Москвы обеспечили рабочими местами свыше 1,3 тыс. человек, а также инвестировали в свои проекты более тринадцати миллиардов рублей", – отметил Гарбузов, слова которого привели в пресс-службе ДИПП.Он подчеркнул, что производимая продукция пользуется высоким спросом в государственных и коммерческих структурах.Так, техника компании "С-Терра СиЭсПи" используется для связей между data-центрами, а также обеспечивает цифровую безопасность удаленных и мобильных пользователей. ПО, создаваемое специалистами компании, используется для защищенного доступа к государственным информсистемам, а также для обеспечения безопасности критической инфраструктуры.Еще одна компания-резидент "НИИМЭ" реализовала проект в сфере информационной криптобезопасности на объектах критической инфраструктуры. Полностью российская разработка помогает защищенно передавать данные через интернет. Комплекс создан с использованием отечественного ПО и микросхем "первого уровня" – без зарубежных технических решений.Другой резидент создает и производит досмотровое оборудование. Тепловизоры используются для защиты разного рода энергообъектов. Кроме того, в ОЭЗ Москвы выпускают ИИ-видеорегистраторы с функцией анализа записей в режиме реального времени. Аппараты отличаются большей точностью распознавания лиц и идентификации объектов.Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев подчеркнул, что большинство систем безопасности, созданы на основе нейросетевых технологий, что дает абсолютно новый уровень защиты."Так, компания "Диагностика М", выпускающая досмотровое оборудование, в 1-ом квартале этого года запустила серийное производство интроскопов с функцией искусственного интеллекта. Разработчики компании создали нейронную сеть, которая на базе свыше 5 млн. реальных изображений багажа, полученных на российских транспортных объектах, обучена распознавать опасные и запрещенные предметы, а также их фрагменты в самых разных ракурсах. Передавая продукция компании востребована не только на российском, но и зарубежном рынке. За время деятельности в ОЭЗ Москвы объем выпущенной высокотехнологичной продукции компании превысил пять миллиардов рублей. В целом резиденты сектора ИТ-технологий произвели продукции почти на пятьдесят миллиардов рублей", – приводятся в сообщении слова Дегтева.В свою очередь, гендиректор компании Павел Лебедев добавил, что на сегодняшний день на госгранице РФ работают 7 высокотехнологичных порталов, выпущенных на ОЭЗ "Технополис Москва". Они дают возможность досмотра в 2 ракурсах сразу до 120 ТС в час при непрерывном движении.

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https://ria.ru/20240630/investploschadki-1956451491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россия, геннадий дегтев, павел лебедев, технологии