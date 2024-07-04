https://ria.ru/20240704/videoproduktsiya-1957384215.html
В "Технополисе Москва" рассказали, как их видеопродукция помогает жителям
В "Технополисе Москва" рассказали, как их видеопродукция помогает жителям - РИА Новости, 04.07.2024
В "Технополисе Москва" рассказали, как их видеопродукция помогает жителям
Видеорегистраторы и досмотровая техника, выпускаемая компаниями особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", обеспечивает комфортную и безопасную жизнь... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:37
2024-07-04T14:37
2024-07-04T14:42
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
россия
геннадий дегтев
павел лебедев
технологии
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Видеорегистраторы и досмотровая техника, выпускаемая компаниями особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", обеспечивает комфортную и безопасную жизнь москвичей и гостей столицы, а также способствует защите от кибератак, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов. По его словам, за время работы ИТ-компании впустили продукцию общей стоимостью порядка 50 миллиардов рублей."В сфере ИТ-технологий особой экономической зоны Москвы работает четырнадцать компаний-резидентов, выпускающих в рамках импортозамещения телеком-оборудование, ПО, средства криптографической информзащиты и кибербезопасности. За время работы ОЭЗ Москвы обеспечили рабочими местами свыше 1,3 тыс. человек, а также инвестировали в свои проекты более тринадцати миллиардов рублей", – отметил Гарбузов, слова которого привели в пресс-службе ДИПП.Он подчеркнул, что производимая продукция пользуется высоким спросом в государственных и коммерческих структурах.Так, техника компании "С-Терра СиЭсПи" используется для связей между data-центрами, а также обеспечивает цифровую безопасность удаленных и мобильных пользователей. ПО, создаваемое специалистами компании, используется для защищенного доступа к государственным информсистемам, а также для обеспечения безопасности критической инфраструктуры.Еще одна компания-резидент "НИИМЭ" реализовала проект в сфере информационной криптобезопасности на объектах критической инфраструктуры. Полностью российская разработка помогает защищенно передавать данные через интернет. Комплекс создан с использованием отечественного ПО и микросхем "первого уровня" – без зарубежных технических решений.Другой резидент создает и производит досмотровое оборудование. Тепловизоры используются для защиты разного рода энергообъектов. Кроме того, в ОЭЗ Москвы выпускают ИИ-видеорегистраторы с функцией анализа записей в режиме реального времени. Аппараты отличаются большей точностью распознавания лиц и идентификации объектов.Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев подчеркнул, что большинство систем безопасности, созданы на основе нейросетевых технологий, что дает абсолютно новый уровень защиты."Так, компания "Диагностика М", выпускающая досмотровое оборудование, в 1-ом квартале этого года запустила серийное производство интроскопов с функцией искусственного интеллекта. Разработчики компании создали нейронную сеть, которая на базе свыше 5 млн. реальных изображений багажа, полученных на российских транспортных объектах, обучена распознавать опасные и запрещенные предметы, а также их фрагменты в самых разных ракурсах. Передавая продукция компании востребована не только на российском, но и зарубежном рынке. За время деятельности в ОЭЗ Москвы объем выпущенной высокотехнологичной продукции компании превысил пять миллиардов рублей. В целом резиденты сектора ИТ-технологий произвели продукции почти на пятьдесят миллиардов рублей", – приводятся в сообщении слова Дегтева.В свою очередь, гендиректор компании Павел Лебедев добавил, что на сегодняшний день на госгранице РФ работают 7 высокотехнологичных порталов, выпущенных на ОЭЗ "Технополис Москва". Они дают возможность досмотра в 2 ракурсах сразу до 120 ТС в час при непрерывном движении.
https://ria.ru/20240628/kooperatsiya-1956136424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, геннадий дегтев, павел лебедев, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Россия, Геннадий Дегтев, Павел Лебедев, Технологии
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Видеорегистраторы и досмотровая техника, выпускаемая компаниями особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", обеспечивает комфортную и безопасную жизнь москвичей и гостей столицы, а также способствует защите от кибератак, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
По его словам, за время работы ИТ-компании впустили продукцию общей стоимостью порядка 50 миллиардов рублей.
"В сфере ИТ-технологий особой экономической зоны Москвы работает четырнадцать компаний-резидентов, выпускающих в рамках импортозамещения телеком-оборудование, ПО, средства криптографической информзащиты и кибербезопасности. За время работы ОЭЗ Москвы обеспечили рабочими местами свыше 1,3 тыс. человек, а также инвестировали в свои проекты более тринадцати миллиардов рублей", – отметил Гарбузов, слова которого привели в пресс-службе ДИПП.
Он подчеркнул, что производимая продукция пользуется высоким спросом в государственных и коммерческих структурах.
Так, техника компании "С-Терра СиЭсПи" используется для связей между data-центрами, а также обеспечивает цифровую безопасность удаленных и мобильных пользователей. ПО, создаваемое специалистами компании, используется для защищенного доступа к государственным информсистемам, а также для обеспечения безопасности критической инфраструктуры.
Еще одна компания-резидент "НИИМЭ" реализовала проект в сфере информационной криптобезопасности на объектах критической инфраструктуры. Полностью российская разработка помогает защищенно передавать данные через интернет. Комплекс создан с использованием отечественного ПО и микросхем "первого уровня" – без зарубежных технических решений.
Другой резидент создает и производит досмотровое оборудование. Тепловизоры используются для защиты разного рода энергообъектов. Кроме того, в ОЭЗ Москвы выпускают ИИ-видеорегистраторы с функцией анализа записей в режиме реального времени. Аппараты отличаются большей точностью распознавания лиц и идентификации объектов.
Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев
подчеркнул, что большинство систем безопасности, созданы на основе нейросетевых технологий, что дает абсолютно новый уровень защиты.
"Так, компания "Диагностика М", выпускающая досмотровое оборудование, в 1-ом квартале этого года запустила серийное производство интроскопов с функцией искусственного интеллекта. Разработчики компании создали нейронную сеть, которая на базе свыше 5 млн. реальных изображений багажа, полученных на российских транспортных объектах, обучена распознавать опасные и запрещенные предметы, а также их фрагменты в самых разных ракурсах. Передавая продукция компании востребована не только на российском, но и зарубежном рынке. За время деятельности в ОЭЗ Москвы объем выпущенной высокотехнологичной продукции компании превысил пять миллиардов рублей. В целом резиденты сектора ИТ-технологий произвели продукции почти на пятьдесят миллиардов рублей", – приводятся в сообщении слова Дегтева.
В свою очередь, гендиректор компании Павел Лебедев
добавил, что на сегодняшний день на госгранице РФ работают 7 высокотехнологичных порталов, выпущенных на ОЭЗ "Технополис Москва". Они дают возможность досмотра в 2 ракурсах сразу до 120 ТС в час при непрерывном движении.