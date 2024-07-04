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Посольство в Эстонии предложило посчитать ущерб Донбассу с 2014 года - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 04.07.2024 (обновлено: 21:12 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/uscherb-1957506593.html
Посольство в Эстонии предложило посчитать ущерб Донбассу с 2014 года
Посольство в Эстонии предложило посчитать ущерб Донбассу с 2014 года - РИА Новости, 04.07.2024
Посольство в Эстонии предложило посчитать ущерб Донбассу с 2014 года
Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина предложила начать подсчет ущерба, нанесенного Киевом Донбассу с 2014 года в ответ на принятое... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T20:37
2024-07-04T21:12
специальная военная операция на украине
россия
украина
эстония
в мире
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина предложила начать подсчет ущерба, нанесенного Киевом Донбассу с 2014 года в ответ на принятое Советом Европы в мае решение о создании "реестра ущерба", нанесенного Украине. Совет ЕС в мае окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также программ по восстановлению. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал это решение и заявил о необходимости "немедленно приступить" к его реализации. В своем заявлении, опубликованном в социальной сети Facebook* посольством России в Таллине, Салимуллина прокомментировала решение Совета Европы в мае учредить реестр ущерба", нанесенного Украине в рамках конфликта между Киевом и Россией. "Начинать следовало бы с подсчета ущерба, нанесенного населению и гражданской инфраструктуре Донбасса с 2014 года в результате развязанной Киевом карательной операции. Ущерба от водной и энергетической блокады Крыма, от введенных Западом незаконных финансово-экономических санкций против России и этих регионов", - говорится в заявлении временного поверенного. Салимуллина назвала "воровством" российских зарубежных активов, добавив, что Совет Европы "ни разу не озаботился реестром ущерба от подрыва "Северных потоков". "Деятельность по созданию и решения этого "реестра" мы будем считать юридически ничтожными, а присоединение к нему любого государства расценивать как враждебный по отношению к Российской Федерации акт", - говорится в заявлении временного поверенного. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240626/nebenzya-1955677370.html
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россия, украина, эстония, в мире, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Эстония, В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Посольство в Эстонии предложило посчитать ущерб Донбассу с 2014 года

Посольство в Эстонии предложило посчитать ущерб, нанесенный Киевом Донбассу

© РИА НовостиВоронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка
Воронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости
Воронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина предложила начать подсчет ущерба, нанесенного Киевом Донбассу с 2014 года в ответ на принятое Советом Европы в мае решение о создании "реестра ущерба", нанесенного Украине.
Совет ЕС в мае окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также программ по восстановлению. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал это решение и заявил о необходимости "немедленно приступить" к его реализации.
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В своем заявлении, опубликованном в социальной сети Facebook* посольством России в Таллине, Салимуллина прокомментировала решение Совета Европы в мае учредить реестр ущерба", нанесенного Украине в рамках конфликта между Киевом и Россией.
"Начинать следовало бы с подсчета ущерба, нанесенного населению и гражданской инфраструктуре Донбасса с 2014 года в результате развязанной Киевом карательной операции. Ущерба от водной и энергетической блокады Крыма, от введенных Западом незаконных финансово-экономических санкций против России и этих регионов", - говорится в заявлении временного поверенного.
Салимуллина назвала "воровством" российских зарубежных активов, добавив, что Совет Европы "ни разу не озаботился реестром ущерба от подрыва "Северных потоков".
"Деятельность по созданию и решения этого "реестра" мы будем считать юридически ничтожными, а присоединение к нему любого государства расценивать как враждебный по отношению к Российской Федерации акт", - говорится в заявлении временного поверенного.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЭстонияВ миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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