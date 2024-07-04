https://ria.ru/20240704/ukraina-1957362183.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.07.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четверг в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:35

2024-07-04T13:35

2024-07-04T13:35

украина

вооруженные силы рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938773326_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5eb6ebe07301180f0d81992670d2f963.jpg

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Кировоградской области была объявлена в 13.09 мск, в остальных – в 13.23. При этом в Харьковской области тревога звучит более 12 часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240701/ukraina-1956191033.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы рф, в мире