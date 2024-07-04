https://ria.ru/20240704/ukraina-1957362183.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.07.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:35
2024-07-04T13:35
2024-07-04T13:35
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Кировоградской области была объявлена в 13.09 мск, в остальных – в 13.23. При этом в Харьковской области тревога звучит более 12 часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240701/ukraina-1956191033.html
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украина, вооруженные силы рф, в мире
Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины в четверг объявили воздушную тревогу