Рейтинг@Mail.ru
Залужный уехал в Великобританию, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 04.07.2024 (обновлено: 13:19 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/ukraina-1957352565.html
Залужный уехал в Великобританию, сообщили СМИ
Залужный уехал в Великобританию, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.07.2024
Залужный уехал в Великобританию, сообщили СМИ
Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уехал в Великобританию и вскоре приступит к выполнению своих полномочий посла Украины, сообщает в четверг украинское... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:11
2024-07-04T13:19
великобритания
украина
валерий залужный
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207153_0:242:2102:1424_1920x0_80_0_0_a03f93b00a4803d1decc686cd50dece9.jpg
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уехал в Великобританию и вскоре приступит к выполнению своих полномочий посла Украины, сообщает в четверг украинское издание "Главком". Владимир Зеленский 9 мая назначил экс-главкома ВСУ Залужного послом Украины в Великобритании. "Валерий Залужный 3 июля уехал в Великобританию и вскоре приступит к выполнению своих полномочий посла Украины", - говорится в сообщении. По данным издания, Залужный до этого ни разу не выезжал в Лондон, хотя о его назначении стало известно еще в начале марта. Как сообщается, он проходил обучение в Дипломатической академии. Также, по данным источников издания, сам Залужный просил не сообщать о его приезде в британскую столицу как минимум еще две недели. Приступить к обязанностям посла бывший главком сможет после вручения верительных грамот британскому королю. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.
https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954160355.html
https://ria.ru/20240616/zaluzhnyy-1953189676.html
https://ria.ru/20240701/syrskiy-1956728017.html
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207153_57:0:1956:1424_1920x0_80_0_0_6e2e3ad7718b3071477990c169619e5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, украина, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
Великобритания, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Залужный уехал в Великобританию, сообщили СМИ

"Главком": экс-главнокомандующий ВСУ Залужный уехал в Великобританию

Валерий Залужный. Кадр видео
Валерий Залужный. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Валерий Залужный. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уехал в Великобританию и вскоре приступит к выполнению своих полномочий посла Украины, сообщает в четверг украинское издание "Главком".
Владимир Зеленский 9 мая назначил экс-главкома ВСУ Залужного послом Украины в Великобритании.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
США считают Залужного подходящей заменой Зеленскому, заявила СВР
20 июня, 10:09
«
"Валерий Залужный 3 июля уехал в Великобританию и вскоре приступит к выполнению своих полномочий посла Украины", - говорится в сообщении.
По данным издания, Залужный до этого ни разу не выезжал в Лондон, хотя о его назначении стало известно еще в начале марта. Как сообщается, он проходил обучение в Дипломатической академии. Также, по данным источников издания, сам Залужный просил не сообщать о его приезде в британскую столицу как минимум еще две недели.
Приступить к обязанностям посла бывший главком сможет после вручения верительных грамот британскому королю.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Залужный поддержал громкое обвинение в адрес Зеленского после слов Путина
16 июня, 03:43
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Зеленский уже "не в восторге" от Сырского, пишут СМИ
1 июля, 19:07
 
ВеликобританияУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала