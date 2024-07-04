https://ria.ru/20240704/ukraina-1957352565.html

Залужный уехал в Великобританию, сообщили СМИ

Залужный уехал в Великобританию, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.07.2024

Залужный уехал в Великобританию, сообщили СМИ

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уехал в Великобританию и вскоре приступит к выполнению своих полномочий посла Украины, сообщает в четверг украинское... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:11

2024-07-04T13:11

2024-07-04T13:19

великобритания

украина

валерий залужный

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уехал в Великобританию и вскоре приступит к выполнению своих полномочий посла Украины, сообщает в четверг украинское издание "Главком". Владимир Зеленский 9 мая назначил экс-главкома ВСУ Залужного послом Украины в Великобритании. "Валерий Залужный 3 июля уехал в Великобританию и вскоре приступит к выполнению своих полномочий посла Украины", - говорится в сообщении. По данным издания, Залужный до этого ни разу не выезжал в Лондон, хотя о его назначении стало известно еще в начале марта. Как сообщается, он проходил обучение в Дипломатической академии. Также, по данным источников издания, сам Залужный просил не сообщать о его приезде в британскую столицу как минимум еще две недели. Приступить к обязанностям посла бывший главком сможет после вручения верительных грамот британскому королю. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.

https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954160355.html

https://ria.ru/20240616/zaluzhnyy-1953189676.html

https://ria.ru/20240701/syrskiy-1956728017.html

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великобритания, украина, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины