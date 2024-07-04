https://ria.ru/20240704/ukraina-1957352210.html

В Раде рассказали, сколько мужчин ежедневно пытаются покинуть Украину

В Раде рассказали, сколько мужчин ежедневно пытаются покинуть Украину - РИА Новости, 04.07.2024

В Раде рассказали, сколько мужчин ежедневно пытаются покинуть Украину

Ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины, сообщил в четверг председатель комитета Верховной рады по вопросам... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:11

2024-07-04T13:11

2024-07-04T13:11

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины, сообщил в четверг председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. "Отсутствие этого инструментария (экономического бронирования - ред.) имеет свой эффект и на рынок. Ежедневно по меньшей мере 200 мужчин призывного возраста совершают попытку покинуть страну. Ежедневно. Не говоря уже о количестве увольнений с рабочих мест для того, чтобы работать неофициально и не "светиться" в реестрах". Это деморализация реального сектора экономики, она имеет негативные последствия", - приводит слова Наталухи издание "Цензор.НЕТ". Как сообщало в декабре 2023 года Госпогранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. Так, по данным госпогранслужбы, с февраля 2022 года в реке Тиса на границе Украины и Румынии утонули 40 человек, пытавшихся переплыть ее. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240703/ukraine-1957210401.html

https://ria.ru/20240702/syrskiy-1956964377.html

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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины