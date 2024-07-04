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В Раде рассказали, сколько мужчин ежедневно пытаются покинуть Украину - РИА Новости, 04.07.2024
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13:11 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/ukraina-1957352210.html
В Раде рассказали, сколько мужчин ежедневно пытаются покинуть Украину
В Раде рассказали, сколько мужчин ежедневно пытаются покинуть Украину - РИА Новости, 04.07.2024
В Раде рассказали, сколько мужчин ежедневно пытаются покинуть Украину
Ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины, сообщил в четверг председатель комитета Верховной рады по вопросам... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:11
2024-07-04T13:11
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины, сообщил в четверг председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. "Отсутствие этого инструментария (экономического бронирования - ред.) имеет свой эффект и на рынок. Ежедневно по меньшей мере 200 мужчин призывного возраста совершают попытку покинуть страну. Ежедневно. Не говоря уже о количестве увольнений с рабочих мест для того, чтобы работать неофициально и не "светиться" в реестрах". Это деморализация реального сектора экономики, она имеет негативные последствия", - приводит слова Наталухи издание "Цензор.НЕТ". Как сообщало в декабре 2023 года Госпогранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. Так, по данным госпогранслужбы, с февраля 2022 года в реке Тиса на границе Украины и Румынии утонули 40 человек, пытавшихся переплыть ее. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240703/ukraine-1957210401.html
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5
4.7
96
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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде рассказали, сколько мужчин ежедневно пытаются покинуть Украину

Депутат Рады Наталуха: около 200 мужчин ежедневно пытаются покинуть Украину

© Госпогранслужба УкраиныМужчины, пытавшиеся нелегально покинуть Украину
Мужчины, пытавшиеся нелегально покинуть Украину - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Госпогранслужба Украины
Мужчины, пытавшиеся нелегально покинуть Украину. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины, сообщил в четверг председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
"Отсутствие этого инструментария (экономического бронирования - ред.) имеет свой эффект и на рынок. Ежедневно по меньшей мере 200 мужчин призывного возраста совершают попытку покинуть страну. Ежедневно. Не говоря уже о количестве увольнений с рабочих мест для того, чтобы работать неофициально и не "светиться" в реестрах". Это деморализация реального сектора экономики, она имеет негативные последствия", - приводит слова Наталухи издание "Цензор.НЕТ".
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Более тысячи мужчин пытались покинуть Украину, подкупив пограничников
Вчера, 19:30
Как сообщало в декабре 2023 года Госпогранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. Так, по данным госпогранслужбы, с февраля 2022 года в реке Тиса на границе Украины и Румынии утонули 40 человек, пытавшихся переплыть ее.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Сырский назвал комплектование частей ВСУ проблемным вопросом
2 июля, 20:51
 
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