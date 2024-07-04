Рейтинг@Mail.ru
Власти Новороссийска предупредили об учениях по отражению БПЛА со стрельбой - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/ucheniya-1957521338.html
Власти Новороссийска предупредили об учениях по отражению БПЛА со стрельбой
Власти Новороссийска предупредили об учениях по отражению БПЛА со стрельбой - РИА Новости, 04.07.2024
Власти Новороссийска предупредили об учениях по отражению БПЛА со стрельбой
Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведет в субботу и в следующий понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T22:57
2024-07-04T22:57
безопасность
новороссийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941202900_0:131:3071:1858_1920x0_80_0_0_c5555f97904e22ef2349ad91e9a17716.jpg
КРАСНОДАР, 4 июл — РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведет в субботу и в следующий понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в администрации города. "В период с 11.00 до 13.00 (совпадает с мск - ред.) 6 июля 2024 года спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении. Кроме того, власти сообщают об учениях 8 июля, которые пройдут с 11.00 до 13.00 и с 21.00 по 23.00 мск.
https://radiosputnik.ru/20240703/novorossiysk-1957057927.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941202900_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_3273cfda168ab5b7099664d583ef8f59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, новороссийск
Безопасность, Новороссийск
Власти Новороссийска предупредили об учениях по отражению БПЛА со стрельбой

В Новороссийске проведут учения по отражению БПЛА со стрельбой из артиллерии

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерновой терминал в Новороссийском морском торговом порту
Зерновой терминал в Новороссийском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Зерновой терминал в Новороссийском морском торговом порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 июл — РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведет в субботу и в следующий понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в администрации города.
"В период с 11.00 до 13.00 (совпадает с мск - ред.) 6 июля 2024 года спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.
Кроме того, власти сообщают об учениях 8 июля, которые пройдут с 11.00 до 13.00 и с 21.00 по 23.00 мск.
Место атаки ВСУ в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Кремле прокомментировали атаку на Новороссийск
3 июля, 12:08
 
БезопасностьНовороссийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала