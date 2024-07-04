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Власти Новороссийска предупредили об учениях по отражению БПЛА со стрельбой
Власти Новороссийска предупредили об учениях по отражению БПЛА со стрельбой - РИА Новости, 04.07.2024
Власти Новороссийска предупредили об учениях по отражению БПЛА со стрельбой
Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведет в субботу и в следующий понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T22:57
2024-07-04T22:57
2024-07-04T22:57
безопасность
новороссийск
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КРАСНОДАР, 4 июл — РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведет в субботу и в следующий понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в администрации города. "В период с 11.00 до 13.00 (совпадает с мск - ред.) 6 июля 2024 года спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении. Кроме того, власти сообщают об учениях 8 июля, которые пройдут с 11.00 до 13.00 и с 21.00 по 23.00 мск.
https://radiosputnik.ru/20240703/novorossiysk-1957057927.html
новороссийск
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безопасность, новороссийск
Безопасность, Новороссийск
Власти Новороссийска предупредили об учениях по отражению БПЛА со стрельбой
В Новороссийске проведут учения по отражению БПЛА со стрельбой из артиллерии