https://ria.ru/20240704/ubiystvo-1957353330.html

В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей - РИА Новости, 04.07.2024

В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

В Москве задержан мужчина по подозрению в убийстве его родителей, проживавших в Оренбурге, сообщает СУСК РФ по области. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:13

2024-07-04T13:13

2024-07-04T13:15

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УФА, 4 июл - РИА Новости. В Москве задержан мужчина по подозрению в убийстве его родителей, проживавших в Оренбурге, сообщает СУСК РФ по области. По данным следствия, в Оренбурге на территории частного дома в погребе обнаружены тела хозяев - супругов 55 и 63 лет. На их головах - множественные ушибленные раны. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. "По подозрению в причастности к расследуемому преступлению в Москве задержан 32-летний сын потерпевших, который, по версии следствия, 29 июня, вооружившись приисканным на месте происшествия молотком, нанес родителям множественные удары в голову. Тела потерпевших бросил в погреб, а также предметы интерьера, на которых имелись следы крови, после чего заколотил крышку погреба и покинул территорию Оренбургской области", - говорится в сообщении. Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240514/istyazanie-1945895735.html

https://ria.ru/20240608/kriminal-1951589224.html

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происшествия, жилье, москва, оренбург, россия