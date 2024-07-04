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В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей - РИА Новости, 04.07.2024
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13:13 04.07.2024 (обновлено: 13:15 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/ubiystvo-1957353330.html
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей - РИА Новости, 04.07.2024
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
В Москве задержан мужчина по подозрению в убийстве его родителей, проживавших в Оренбурге, сообщает СУСК РФ по области. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:13
2024-07-04T13:15
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УФА, 4 июл - РИА Новости. В Москве задержан мужчина по подозрению в убийстве его родителей, проживавших в Оренбурге, сообщает СУСК РФ по области. По данным следствия, в Оренбурге на территории частного дома в погребе обнаружены тела хозяев - супругов 55 и 63 лет. На их головах - множественные ушибленные раны. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. "По подозрению в причастности к расследуемому преступлению в Москве задержан 32-летний сын потерпевших, который, по версии следствия, 29 июня, вооружившись приисканным на месте происшествия молотком, нанес родителям множественные удары в голову. Тела потерпевших бросил в погреб, а также предметы интерьера, на которых имелись следы крови, после чего заколотил крышку погреба и покинул территорию Оренбургской области", - говорится в сообщении. Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240514/istyazanie-1945895735.html
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происшествия, жилье, москва, оренбург, россия
Происшествия, Жилье, Москва, Оренбург, Россия
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

В Москве задержали подозреваемого в убийстве родителей, проживавших в Оренбурге

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 4 июл - РИА Новости. В Москве задержан мужчина по подозрению в убийстве его родителей, проживавших в Оренбурге, сообщает СУСК РФ по области.
По данным следствия, в Оренбурге на территории частного дома в погребе обнаружены тела хозяев - супругов 55 и 63 лет. На их головах - множественные ушибленные раны. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.
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"По подозрению в причастности к расследуемому преступлению в Москве задержан 32-летний сын потерпевших, который, по версии следствия, 29 июня, вооружившись приисканным на месте происшествия молотком, нанес родителям множественные удары в голову. Тела потерпевших бросил в погреб, а также предметы интерьера, на которых имелись следы крови, после чего заколотил крышку погреба и покинул территорию Оренбургской области", - говорится в сообщении.
Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.
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