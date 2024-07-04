В Турции назвали переговоры Путина и Эрдогана невероятно позитивными
Hrriyet: переговоры Эрдогана и Путина в Астане были невероятно позитивными
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
АНКАРА, 4 июл – РИА Новости. Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в среду в Астане были "невероятно позитивными", достигнуты большие успехи, пишет газета Hürriyet со ссылкой на руководителя медиагруппы Demirören Media Мурата Янчы, участника турецкой делегации.
Путин и Эрдоган в среду провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане. Канцелярия турецкого лидера уточнила, что лидеры обсудили ситуацию на Украине, в Газе и Сирии.
"Внимание всего мира было зациклено на этой встрече. Мы видели господина президента (Тайипа Эрдогана) после встречи. Он был в очень хорошем настроении и в хорошем расположении духа. У нас (представителей СМИ) была возможность пообщаться с министром иностранных дел Хаканом Фиданом. Мы побеседовали с Акифом Чагатаем Кылычем, главным советником президента по внешней политике и безопасности. Судя по впечатлению, которое я получил от них, достигнуты очень большие успехи. Встреча была невероятно позитивной", - приводит издание слова Янчы.
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