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В Турции назвали переговоры Путина и Эрдогана невероятно позитивными - РИА Новости, 04.07.2024
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13:38 04.07.2024 (обновлено: 13:43 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/turtsiya-1957362674.html
В Турции назвали переговоры Путина и Эрдогана невероятно позитивными
В Турции назвали переговоры Путина и Эрдогана невероятно позитивными - РИА Новости, 04.07.2024
В Турции назвали переговоры Путина и Эрдогана невероятно позитивными
Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в среду в Астане были "невероятно позитивными", достигнуты большие успехи,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:38
2024-07-04T13:43
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россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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АНКАРА, 4 июл – РИА Новости. Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в среду в Астане были "невероятно позитивными", достигнуты большие успехи, пишет газета Hürriyet со ссылкой на руководителя медиагруппы Demirören Media Мурата Янчы, участника турецкой делегации. Путин и Эрдоган в среду провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане. Канцелярия турецкого лидера уточнила, что лидеры обсудили ситуацию на Украине, в Газе и Сирии. "Внимание всего мира было зациклено на этой встрече. Мы видели господина президента (Тайипа Эрдогана) после встречи. Он был в очень хорошем настроении и в хорошем расположении духа. У нас (представителей СМИ) была возможность пообщаться с министром иностранных дел Хаканом Фиданом. Мы побеседовали с Акифом Чагатаем Кылычем, главным советником президента по внешней политике и безопасности. Судя по впечатлению, которое я получил от них, достигнуты очень большие успехи. Встреча была невероятно позитивной", - приводит издание слова Янчы.
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турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
В Турции назвали переговоры Путина и Эрдогана невероятно позитивными

Hrriyet: переговоры Эрдогана и Путина в Астане были невероятно позитивными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Читать ria.ru в
АНКАРА, 4 июл – РИА Новости. Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в среду в Астане были "невероятно позитивными", достигнуты большие успехи, пишет газета Hürriyet со ссылкой на руководителя медиагруппы Demirören Media Мурата Янчы, участника турецкой делегации.
Путин и Эрдоган в среду провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане. Канцелярия турецкого лидера уточнила, что лидеры обсудили ситуацию на Украине, в Газе и Сирии.
"Внимание всего мира было зациклено на этой встрече. Мы видели господина президента (Тайипа Эрдогана) после встречи. Он был в очень хорошем настроении и в хорошем расположении духа. У нас (представителей СМИ) была возможность пообщаться с министром иностранных дел Хаканом Фиданом. Мы побеседовали с Акифом Чагатаем Кылычем, главным советником президента по внешней политике и безопасности. Судя по впечатлению, которое я получил от них, достигнуты очень большие успехи. Встреча была невероятно позитивной", - приводит издание слова Янчы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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