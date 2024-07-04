https://ria.ru/20240704/tsifrovizatsiya_torgovli-1957273753.html

Эксперт: цифровизация торговли поможет увеличить продажи между РФ и Китаем

Эксперт: цифровизация торговли поможет увеличить продажи между РФ и Китаем - РИА Новости, 04.07.2024

Эксперт: цифровизация торговли поможет увеличить продажи между РФ и Китаем

В пресс-центре "Россия сегодня" 3 июля прошел круглый стол "Цифровизация российско-китайских торговых отношений в условиях санкционного давления", который был... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T09:54

2024-07-04T09:54

2024-07-04T09:54

пресс-релизы

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МОСКВА, 4 июл - пресс-служба РАСПП. В пресс-центре "Россия сегодня" 3 июля прошел круглый стол "Цифровизация российско-китайских торговых отношений в условиях санкционного давления", который был организован общероссийской общественной организацией "Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей" (РАСПП), Союзом китайских предпринимателей в России, Российским экспортным центром и российско-китайской B2B-платформой цифровой торговли "Кифа". На мероприятии выступили: – Чжоу Лицюнь, председатель Союза китайских предпринимателей в России, – Виталий Манкевич, председатель общероссийской общественной организации "Российского-азиатский Союз промышленников и предпринимателей" (РАСПП), – Роман Генкель, вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ), – Сунь Тяньшу, основатель российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли "Кифа". Спикеры рассказали о проблемах, с которыми сталкивается бизнес из-за ограничительных мер и санкционного давления, а также о возможностях стандартизации и ИТ-инструментов для их решения, о том, чего уже удалось достичь и что еще предстоит сделать. Особое внимание спикеры уделили вопросам платежей, таможенного оформления, документооборота, юридическим аспектам, подбору кадров и партнеров. В своем выступлении Чжоу Лицюнь, председатель Союза китайских предпринимателей в России, отметил, что высокие объемы товарооборота, наблюдаемые в последние годы, стали для России и Китая беспрецедентным рекордом и это вовсе не предел. По прогнозам, в ближайшие годы товарооборот между двумя странами может превысить 350-400 миллиардов долларов США. Достигнутые успехи в области трансграничного товарооборота проиллюстрировал в своем выступлении Сунь Тяньшу, основатель российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли "Кифа", который в своем выступлении отметил необходимость использования современных цифровых механизмов для ведения трансграничных сделок между странами. На примере "Кифа" – по итогам 2023 года торговый оборот платформы превысил 6,7 миллиарда рублей. Это только импорт товаров народного потребления. В 2024 году компания запустила импорт промышленных товаров и экспорт российских продуктов питания в Китай. "В ближайшие годы мы планируем увеличить торговый оборот до 150 миллиардов рублей за счет развития инфраструктуры для цифровой торговли", – резюмировал спикер из "Кифа". Рассказывая о перспективах взаимоотношений представителей российского и китайского бизнес-сообществ, Виталий Манкевич, председатель РАСПП, сказал, что "ежедневная тесная работа с представителями бизнеса помогает РАСПП выявлять их "боли" и находить решения на каждом этапе взаимодействия, поэтому мы не понаслышке знаем о всех трудностях, с которыми сейчас сталкивается бизнес. До сих пор значительную их часть приходится решать "в ручном режиме". Но цифровизация поможет автоматизировать и стандартизировать многие процессы, а значит, сократит затраченное время и издержки". При этом, по словам Манкевича, китайская сторона проявляет весьма активную позицию по внедрения цифровых решений с целью модернизации бизнес-процессов между двумя странами. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы