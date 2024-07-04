https://ria.ru/20240704/trepova-1957435610.html

Пострадавшая при теракте в Петербурге потребовала от Треповой компенсацию

Пострадавшая при теракте в Петербурге потребовала от Треповой компенсацию - РИА Новости, 04.07.2024

Пострадавшая при теракте в Петербурге потребовала от Треповой компенсацию

Пострадавшая при теракте в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, просит взыскать с Дарьи Треповой 130 тысяч рублей морального ущерба, сообщает... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:30

2024-07-04T16:30

2024-07-04T16:42

происшествия

санкт-петербург

россия

дарья трепова

владлен татарский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863859623_0:62:1696:1016_1920x0_80_0_0_de160eb172aaa4ea0ba7a0e12b7caf3f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Пострадавшая при теракте в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, просит взыскать с Дарьи Треповой 130 тысяч рублей морального ущерба, сообщает руководитель объединенной пресс-служба судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале."Коллеги из Колпинского районного суда зарегистрировали исковое заявление к Дарье Треповой и Дмитрию Касинцеву. Василина просит суд взыскать 130 000 рублей с Треповой и 20 тыс рублей с Касинцева", - сообщает Лебедева.Отмечается, что 2 апреля 2023 Василина присутствовала на мероприятии в кафе "Патриот". В результате произошедшего там теракта девушка получила телесные повреждения. Также ей был причинен моральный вред. "Девушка покупала лекарства, потеряла трудоспособность на несколько дней. Материальный и моральный вред истец оценила в 150 тысяч рублей", - добавила Лебедева. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным, оно вступило в законную силу. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240122/trepova-1922731313.html

https://ria.ru/20240119/trepova-1922346458.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, дарья трепова, владлен татарский