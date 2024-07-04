Пострадавшая при теракте в Петербурге потребовала от Треповой компенсацию
Пострадавшая при теракте в Петербурге хочет взыскать с Треповой 130 тысяч рублей
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПолицейские у фургона у здания Басманного суда, где будет проходить избрание меры пресечения Дарье Треповой
Полицейские у фургона у здания Басманного суда, где будет проходить избрание меры пресечения Дарье Треповой. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Пострадавшая при теракте в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, просит взыскать с Дарьи Треповой 130 тысяч рублей морального ущерба, сообщает руководитель объединенной пресс-служба судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.
"Коллеги из Колпинского районного суда зарегистрировали исковое заявление к Дарье Треповой и Дмитрию Касинцеву. Василина просит суд взыскать 130 000 рублей с Треповой и 20 тыс рублей с Касинцева", - сообщает Лебедева.
Отмечается, что 2 апреля 2023 Василина присутствовала на мероприятии в кафе "Патриот". В результате произошедшего там теракта девушка получила телесные повреждения. Также ей был причинен моральный вред. "Девушка покупала лекарства, потеряла трудоспособность на несколько дней. Материальный и моральный вред истец оценила в 150 тысяч рублей", - добавила Лебедева.
Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным, оно вступило в законную силу.
Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.
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