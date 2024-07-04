https://ria.ru/20240704/trebovaniya-1957441694.html

Apple по требованиям Роскомнадзора заблокировала 25 VPN-сервисов

Apple по требованиям Роскомнадзора заблокировала 25 VPN-сервисов - РИА Новости, 04.07.2024

Apple по требованиям Роскомнадзора заблокировала 25 VPN-сервисов

Компания Apple заблокировала 25 приложений VPN-сервисов, размещенных в российском App Store, по требованиям Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:45

2024-07-04T16:45

2024-07-04T16:55

apple

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

в мире

антон горелкин

госдума рф

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Компания Apple заблокировала 25 приложений VPN-сервисов, размещенных в российском App Store, по требованиям Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в ведомстве."По требованиям Роскомнадзора компания Apple заблокировала 25 мобильных приложений VPN-сервисов, размещенных в российском App Store", - говорится в сообщении.Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что компания Apple, выполнив требования Роскомнадзора, удалила из российского App Store четыре VPN-сервиса: Red Shield VPN, Le VPN, Proton VPN и NordVPN.С 1 марта ведомство блокирует информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы.

https://ria.ru/20240605/zapret-1950732974.html

https://ria.ru/20240424/blokirovka-1942032274.html

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apple, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), в мире, антон горелкин, госдума рф