https://ria.ru/20240704/terakt-1957386098.html

Мужчина получил 16 лет тюрьмы за попытку устроить теракт в Крыму

Мужчина получил 16 лет тюрьмы за попытку устроить теракт в Крыму - РИА Новости, 04.07.2024

Мужчина получил 16 лет тюрьмы за попытку устроить теракт в Крыму

Пособника военной разведки Украины приговорили к 16 годам лишения свободы за попытку устроить теракт на железной дороге в Крыму, сообщает антитеррористическая... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:31

2024-07-04T14:31

2024-07-04T14:31

украина

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Пособника военной разведки Украины приговорили к 16 годам лишения свободы за попытку устроить теракт на железной дороге в Крыму, сообщает антитеррористическая комиссия Севастополя. "Согласно приговору, К. С. Солдатов осужден на срок 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Решение вынес Южный окружной военный суд, который признал Солдатова виновным в государственной измене и подготовке к террористическому акту. "Как следует из материалов дела, мужчина в 2023 году установил контакт с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины. Солдатов согласился исполнить указания украинских спецслужб: он хранил и собирался доставить взрывчатку для совершения террористического акта – взрыва железнодорожных путей на территории республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955536534.html

https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html

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украина, севастополь, происшествия