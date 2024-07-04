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Мужчина получил 16 лет тюрьмы за попытку устроить теракт в Крыму - РИА Новости, 04.07.2024
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14:31 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/terakt-1957386098.html
Мужчина получил 16 лет тюрьмы за попытку устроить теракт в Крыму
Мужчина получил 16 лет тюрьмы за попытку устроить теракт в Крыму - РИА Новости, 04.07.2024
Мужчина получил 16 лет тюрьмы за попытку устроить теракт в Крыму
Пособника военной разведки Украины приговорили к 16 годам лишения свободы за попытку устроить теракт на железной дороге в Крыму, сообщает антитеррористическая... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:31
2024-07-04T14:31
украина
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Пособника военной разведки Украины приговорили к 16 годам лишения свободы за попытку устроить теракт на железной дороге в Крыму, сообщает антитеррористическая комиссия Севастополя. "Согласно приговору, К. С. Солдатов осужден на срок 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Решение вынес Южный окружной военный суд, который признал Солдатова виновным в государственной измене и подготовке к террористическому акту. "Как следует из материалов дела, мужчина в 2023 году установил контакт с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины. Солдатов согласился исполнить указания украинских спецслужб: он хранил и собирался доставить взрывчатку для совершения террористического акта – взрыва железнодорожных путей на территории республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955536534.html
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украина, севастополь, происшествия
Украина, Севастополь, Происшествия
Мужчина получил 16 лет тюрьмы за попытку устроить теракт в Крыму

Пособник украинской разведки получил 16 лет за попытку устроить теракт в Крыму

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Пособника военной разведки Украины приговорили к 16 годам лишения свободы за попытку устроить теракт на железной дороге в Крыму, сообщает антитеррористическая комиссия Севастополя.
"Согласно приговору, К. С. Солдатов осужден на срок 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Решение вынес Южный окружной военный суд, который признал Солдатова виновным в государственной измене и подготовке к террористическому акту.
"Как следует из материалов дела, мужчина в 2023 году установил контакт с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины. Солдатов согласился исполнить указания украинских спецслужб: он хранил и собирался доставить взрывчатку для совершения террористического акта – взрыва железнодорожных путей на территории республики Крым", - говорится в сообщении.
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