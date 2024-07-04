https://ria.ru/20240704/tekhobsluzhivanie-1957359837.html

Дорожная компания Кубани ускорила техобслуживание авто на 28% по нацпроекту

Дорожная компания Кубани ускорила техобслуживание авто на 28% по нацпроекту - РИА Новости, 04.07.2024

Дорожная компания Кубани ускорила техобслуживание авто на 28% по нацпроекту

Ейская дорожно-строительная компания в Краснодарском крае практически на треть сократила время технического обслуживания автотранспорта благодаря внедрению... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:42

2024-07-04T13:42

2024-07-04T13:42

краснодарский край

ейск

автомобильные дороги

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КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Ейская дорожно-строительная компания в Краснодарском крае практически на треть сократила время технического обслуживания автотранспорта благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "Дорожно-строительная компания из Ейска благодаря бережливым технологиям повысила эффективность техобслуживания транспорта", - сообщили власти, добавив, что инструменты нацпроекта помогли на 28% сократить время техобслуживания автотранспорта, на четверть снизить запасы в пилотном потоке, а также увеличить выработку на 38%. Уточняется, что ейское дорожно-строительное управление занимается возведением и ремонтом автомобильных дорог, на сегодняшний день в ведении компании находятся более 550 километров трасс. Повышения эффективности удалось достигнуть благодаря стандартизации этапов диагностики во время техобслуживания и внедрению системы связи механик-автослесарь-автоэлектрик. На пилотном потоке было исключено хаотичное хранение запасных частей, налажена логистика деталей. Компания также приобрела пневматический инструмент, мойки высокого давления и перекатные тележки, добавляют в администрации. По данным властей, далее компания будет самостоятельно внедрять бережливые инструменты на другие производственные процессы. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики – обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. С 2024 года присоединиться к нацпроекту могут и организации туристической отрасли.

https://ria.ru/20240701/novorossiysk-1956571427.html

https://ria.ru/20240626/remont-1955468430.html

ейск

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ейск, автомобильные дороги