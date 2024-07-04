https://ria.ru/20240704/tayland-1957480365.html

Экс-полицейская из Краснодара девять дней просит милостыню в Таиланде

Экс-полицейская из Краснодара девять дней просит милостыню в Таиланде - РИА Новости, 04.07.2024

Экс-полицейская из Краснодара девять дней просит милостыню в Таиланде

Бывшая дознавательница полиции Краснодара не может купить обратный билет и уже девять дней просит милостыню в аэропорту Таиланда, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:28

2024-07-04T18:28

2024-07-04T23:19

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КРАСНОДАР, 4 июл — РИА Новости. Бывшая дознавательница полиции Краснодара не может купить обратный билет и уже девять дней просит милостыню в аэропорту Таиланда, рассказала РИА Новости волонтер Светлана, которая помогает соотечественникам в Таиланде. По словам собеседницы агентства, 40-летняя Юлия Суханова осталась без мобильного телефона и наличных, поэтому не может вернуться на родину. Женщина выживает только за счет подаяний в воздушной гавани.Кроме того, у Сухановой закончился срок действия загранпаспорта. Ей выдали свидетельство на возвращение в Россию, которое действительно до 10 июля. Женщине нужно успеть вернуться обратно, или ей грозит попадание в депортационный центр."Она приехала четыре месяца назад, чем она занималась — неизвестно, родственники не знают, что она там была. Мы нашли через полицию ее маму, рассказали, что дочь попала в беду, но она отказалась помогать и больше не общалась с нами. Мы уже нашли спонсоров на билеты (на рейсы. — Прим. ред.) Бангкок-Москва, Москва-Краснодар и на телефон. Это все разные люди. Сейчас ищем ее саму в аэропорту, пока не можем найти", — сказала волонтер.У женщины осталось 200 батов (477 рублей). Среди неравнодушных людей, согласившихся помочь Сухановой, оказался житель Пхукета, ее бывший коллега и друг детства.Как рассказали РИА Новости в УМВД Краснодара, женщина служила в полиции дознавателем. Ее уволили в феврале 2021 года из-за грубого нарушения служебной дисциплины.

https://ria.ru/20240704/tailand-1957380959.html

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