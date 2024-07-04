https://ria.ru/20240704/tayland-1957480365.html
Экс-полицейская из Краснодара девять дней просит милостыню в Таиланде
Экс-полицейская из Краснодара девять дней просит милостыню в Таиланде - РИА Новости, 04.07.2024
Экс-полицейская из Краснодара девять дней просит милостыню в Таиланде
Бывшая дознавательница полиции Краснодара не может купить обратный билет и уже девять дней просит милостыню в аэропорту Таиланда, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:28
2024-07-04T18:28
2024-07-04T23:19
краснодар
таиланд
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_247c78cb8f1338678e9ab0d09aa0dbeb.jpg
КРАСНОДАР, 4 июл — РИА Новости. Бывшая дознавательница полиции Краснодара не может купить обратный билет и уже девять дней просит милостыню в аэропорту Таиланда, рассказала РИА Новости волонтер Светлана, которая помогает соотечественникам в Таиланде. По словам собеседницы агентства, 40-летняя Юлия Суханова осталась без мобильного телефона и наличных, поэтому не может вернуться на родину. Женщина выживает только за счет подаяний в воздушной гавани.Кроме того, у Сухановой закончился срок действия загранпаспорта. Ей выдали свидетельство на возвращение в Россию, которое действительно до 10 июля. Женщине нужно успеть вернуться обратно, или ей грозит попадание в депортационный центр."Она приехала четыре месяца назад, чем она занималась — неизвестно, родственники не знают, что она там была. Мы нашли через полицию ее маму, рассказали, что дочь попала в беду, но она отказалась помогать и больше не общалась с нами. Мы уже нашли спонсоров на билеты (на рейсы. — Прим. ред.) Бангкок-Москва, Москва-Краснодар и на телефон. Это все разные люди. Сейчас ищем ее саму в аэропорту, пока не можем найти", — сказала волонтер.У женщины осталось 200 батов (477 рублей). Среди неравнодушных людей, согласившихся помочь Сухановой, оказался житель Пхукета, ее бывший коллега и друг детства.Как рассказали РИА Новости в УМВД Краснодара, женщина служила в полиции дознавателем. Ее уволили в феврале 2021 года из-за грубого нарушения служебной дисциплины.
https://ria.ru/20240704/tailand-1957380959.html
https://ria.ru/20240701/tailand-1956549732.html
https://ria.ru/20240313/rossiyanin-1932828873.html
краснодар
таиланд
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00fb506efee10893ae07297e43009886.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, таиланд, россия, в мире
Краснодар, Таиланд, Россия, В мире
Экс-полицейская из Краснодара девять дней просит милостыню в Таиланде
Экс-дознавательница из Краснодара 9 дней просит милостыню в аэропорту Таиланда
КРАСНОДАР, 4 июл — РИА Новости. Бывшая дознавательница полиции Краснодара не может купить обратный билет и уже девять дней просит милостыню в аэропорту Таиланда, рассказала РИА Новости волонтер Светлана, которая помогает соотечественникам в Таиланде.
По словам собеседницы агентства, 40-летняя Юлия Суханова осталась без мобильного телефона и наличных, поэтому не может вернуться на родину. Женщина выживает только за счет подаяний в воздушной гавани.
Кроме того, у Сухановой закончился срок действия загранпаспорта. Ей выдали свидетельство на возвращение в Россию
, которое действительно до 10 июля. Женщине нужно успеть вернуться обратно, или ей грозит попадание в депортационный центр.
"Она приехала четыре месяца назад, чем она занималась — неизвестно, родственники не знают, что она там была. Мы нашли через полицию ее маму, рассказали, что дочь попала в беду, но она отказалась помогать и больше не общалась с нами. Мы уже нашли спонсоров на билеты (на рейсы. — Прим. ред.) Бангкок-Москва, Москва-Краснодар и на телефон. Это все разные люди. Сейчас ищем ее саму в аэропорту, пока не можем найти", — сказала волонтер.
У женщины осталось 200 батов (477 рублей). Среди неравнодушных людей, согласившихся помочь Сухановой, оказался житель Пхукета
, ее бывший коллега и друг детства.
Как рассказали РИА Новости в УМВД Краснодара, женщина служила в полиции дознавателем. Ее уволили в феврале 2021 года из-за грубого нарушения служебной дисциплины.