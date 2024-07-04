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Группировка "Днепр" нанесла поражение силам бригады морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024
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13:58 04.07.2024
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Группировка "Днепр" нанесла поражение силам бригады морской пехоты ВСУ
Группировка "Днепр" нанесла поражение силам бригады морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение силам бригады морской пехоты ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение трем бригадам ВСУ, потерявших за сутки до 140 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:58
2024-07-04T13:58
специальная военная операция на украине
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херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение трем бригадам ВСУ, потерявших за сутки до 140 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Жеребянки, Нестерянка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Потери противника составили до 140 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152 мм орудия Д-20 и "Гиацинт-Б" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240704/spetsoperatsiya-1957367812.html
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в мире, россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" нанесла поражение силам бригады морской пехоты ВСУ

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение трем бригадам ВСУ, потерявших за сутки до 140 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Жеребянки, Нестерянка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Потери противника составили до 140 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152 мм орудия Д-20 и "Гиацинт-Б" - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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