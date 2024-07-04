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Группировка "Днепр" нанесла поражение силам бригады морской пехоты ВСУ
Группировка "Днепр" нанесла поражение силам бригады морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение силам бригады морской пехоты ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение трем бригадам ВСУ, потерявших за сутки до 140 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:58
2024-07-04T13:58
2024-07-04T13:58
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение трем бригадам ВСУ, потерявших за сутки до 140 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Жеребянки, Нестерянка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Потери противника составили до 140 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152 мм орудия Д-20 и "Гиацинт-Б" - говорится в сообщении.
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Группировка "Днепр" нанесла поражение силам бригады морской пехоты ВСУ
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности "Днепра"