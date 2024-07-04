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Подразделения группировки войск "Запад" отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024
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13:50 04.07.2024 (обновлено: 14:03 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/svo-1957367105.html
Подразделения группировки войск "Запад" отразили три контратаки ВСУ
Подразделения группировки войск "Запад" отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024
Подразделения группировки войск "Запад" отразили три контратаки ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ЛНР, ДНР и Харьковской области,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:50
2024-07-04T14:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ЛНР, ДНР и Харьковской области, потери противника составили до 600 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка, Петропавловка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны."ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля", - уточнили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица М777 производства США, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и орудие L-119 производства Великобритании.Также уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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безопасность, россия, луганская народная республика, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки войск "Запад" отразили три контратаки ВСУ

МО: подразделения группировки войск "Запад" отразили три контратаки ВСУ за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ЛНР, ДНР и Харьковской области, потери противника составили до 600 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка, Петропавловка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.
"ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля", - уточнили в МО РФ.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица М777 производства США, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и орудие L-119 производства Великобритании.
Также уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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