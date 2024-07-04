https://ria.ru/20240704/svo-1957367105.html

Подразделения группировки войск "Запад" отразили три контратаки ВСУ

Подразделения группировки войск "Запад" отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024

Подразделения группировки войск "Запад" отразили три контратаки ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ЛНР, ДНР и Харьковской области,... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:50

2024-07-04T13:50

2024-07-04T14:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ЛНР, ДНР и Харьковской области, потери противника составили до 600 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка, Петропавловка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны."ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля", - уточнили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица М777 производства США, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и орудие L-119 производства Великобритании.Также уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, луганская народная республика, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)