Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удары по двум селам в Херсонской области - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:57 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/svo-1957294380.html
ВСУ нанесли удары по двум селам в Херсонской области
ВСУ нанесли удары по двум селам в Херсонской области - РИА Новости, 04.07.2024
ВСУ нанесли удары по двум селам в Херсонской области
Украинские войска нанесли удары бомбами по двум селам в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:57
2024-07-04T10:57
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957292579_0:201:961:742_1920x0_80_0_0_f962f943549cdefdadc101a33f4eac92.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары бомбами по двум селам в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Украинские нацисты продолжают намеренный террор гражданской инфраструктуры левобережья. Сегодня утром управляемыми авиабомбами были разрушены два индивидуальных жилых дома в селах Подо-Калиновка и Великие Копани Алешкинского муниципального округа", - написал Сальдо. Он добавил, что вчера сбросом с дрона повреждён автомобиль коммунхоза во время уборки территории в Каховке.
https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html
херсонская область
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957292579_0:280:961:1001_1920x0_80_0_0_c6894e25bb099e15dacc40f20c41ecc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка
ВСУ нанесли удары по двум селам в Херсонской области

Сальдо: ВСУ нанесли удары бомбами по двум селам в Херсонской области

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramМесто удара ВСУ в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области
Место удара ВСУ в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Место удара ВСУ в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары бомбами по двум селам в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«
"Украинские нацисты продолжают намеренный террор гражданской инфраструктуры левобережья. Сегодня утром управляемыми авиабомбами были разрушены два индивидуальных жилых дома в селах Подо-Калиновка и Великие Копани Алешкинского муниципального округа", - написал Сальдо.
Он добавил, что вчера сбросом с дрона повреждён автомобиль коммунхоза во время уборки территории в Каховке.
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
"Возможна революция". Военные спорят о главном нововведении СВО
26 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала