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ВСУ нанесли удары по двум селам в Херсонской области
ВСУ нанесли удары по двум селам в Херсонской области - РИА Новости, 04.07.2024
ВСУ нанесли удары по двум селам в Херсонской области
Украинские войска нанесли удары бомбами по двум селам в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:57
2024-07-04T10:57
2024-07-04T10:57
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары бомбами по двум селам в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Украинские нацисты продолжают намеренный террор гражданской инфраструктуры левобережья. Сегодня утром управляемыми авиабомбами были разрушены два индивидуальных жилых дома в селах Подо-Калиновка и Великие Копани Алешкинского муниципального округа", - написал Сальдо. Он добавил, что вчера сбросом с дрона повреждён автомобиль коммунхоза во время уборки территории в Каховке.
https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html
херсонская область
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херсонская область , каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка
ВСУ нанесли удары по двум селам в Херсонской области
Сальдо: ВСУ нанесли удары бомбами по двум селам в Херсонской области