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В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024
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10:49 04.07.2024 (обновлено: 11:11 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/svo-1957291564.html
В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ
В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024
В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ
Четыре человека, включая ребенка, пострадали при атаке беспилотников ВСУ на автомобили в Борисовском районе, медики доставляют пострадавших в лечебные... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:49
2024-07-04T11:11
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Четыре человека, включая ребенка, пострадали при атаке беспилотников ВСУ на автомобили в Борисовском районе, медики доставляют пострадавших в лечебные учреждения в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ атаковали с помощью двух беспилотников три автомобиля. На участке автодороги Борисовка — Байцуры беспилотник сбросил на два автомобиля взрывное устройство. Пострадали четыре мирных жителя: двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок. Пострадавшие доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая помощь", - написал Гладков.Губернатор добавил, что мужчину и женщину с баротравмами планируют перевести в городскую больницу №2 города Белгорода, еще одного мужчину с ожогами головы и шеи доставят в областную клиническую больницу. Девочку с контузией бригада скорой также доставит в детскую областную клиническую больницу."Неподалеку, на этом же участке автодороги, еще один дрон атаковал движущийся грузовой автомобиль. Водитель через зеркало заднего вида увидел приближающийся дрон и притормозил — дрон сдетонировал на дорожное полотно. Водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена кабина", - отметил глава региона.Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
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белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ

Гладков: четыре человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на автомобили

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА на автодороге Борисовка — Байцуры в Белгородской области
Последствия атаки БПЛА на автодороге Борисовка — Байцуры в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки БПЛА на автодороге Борисовка — Байцуры в Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Четыре человека, включая ребенка, пострадали при атаке беспилотников ВСУ на автомобили в Борисовском районе, медики доставляют пострадавших в лечебные учреждения в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"ВСУ атаковали с помощью двух беспилотников три автомобиля. На участке автодороги Борисовка — Байцуры беспилотник сбросил на два автомобиля взрывное устройство. Пострадали четыре мирных жителя: двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок. Пострадавшие доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая помощь", - написал Гладков.
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Губернатор добавил, что мужчину и женщину с баротравмами планируют перевести в городскую больницу №2 города Белгорода, еще одного мужчину с ожогами головы и шеи доставят в областную клиническую больницу. Девочку с контузией бригада скорой также доставит в детскую областную клиническую больницу.
«
"Неподалеку, на этом же участке автодороги, еще один дрон атаковал движущийся грузовой автомобиль. Водитель через зеркало заднего вида увидел приближающийся дрон и притормозил — дрон сдетонировал на дорожное полотно. Водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена кабина", - отметил глава региона.
Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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