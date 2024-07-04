В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ
Гладков: четыре человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на автомобили
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА на автодороге Борисовка — Байцуры в Белгородской области
Последствия атаки БПЛА на автодороге Борисовка — Байцуры в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Четыре человека, включая ребенка, пострадали при атаке беспилотников ВСУ на автомобили в Борисовском районе, медики доставляют пострадавших в лечебные учреждения в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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"ВСУ атаковали с помощью двух беспилотников три автомобиля. На участке автодороги Борисовка — Байцуры беспилотник сбросил на два автомобиля взрывное устройство. Пострадали четыре мирных жителя: двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок. Пострадавшие доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая помощь", - написал Гладков.
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Губернатор добавил, что мужчину и женщину с баротравмами планируют перевести в городскую больницу №2 города Белгорода, еще одного мужчину с ожогами головы и шеи доставят в областную клиническую больницу. Девочку с контузией бригада скорой также доставит в детскую областную клиническую больницу.
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"Неподалеку, на этом же участке автодороги, еще один дрон атаковал движущийся грузовой автомобиль. Водитель через зеркало заднего вида увидел приближающийся дрон и притормозил — дрон сдетонировал на дорожное полотно. Водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена кабина", - отметил глава региона.
Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров