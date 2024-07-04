https://ria.ru/20240704/svo-1957270653.html

ВСУ за сутки нанесли 41 удар по Херсонской области, сообщил источник

ВСУ за сутки нанесли 41 удар по Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 04.07.2024

ВСУ за сутки нанесли 41 удар по Херсонской области, сообщил источник

За сутки украинская армия нанесла 41 удар из ствольной артиллерии по 11 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T09:31

2024-07-04T09:31

2024-07-04T09:31

специальная военная операция на украине

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 4 июл - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 41 удар из ствольной артиллерии по 11 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 19 обстрелов украинские войска провели ночью. Под огонь боевиков попали 11 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись Коханы, Подстепное, Новые Лагеря, Новая Каховка, Таврийск, Софиевка, Голая Пристань, Алешки, Днепряны, Каховка, Коробки.

https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html

херсонская область

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херсонская область