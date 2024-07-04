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ВСУ за сутки нанесли 41 удар по Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:31 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/svo-1957270653.html
ВСУ за сутки нанесли 41 удар по Херсонской области, сообщил источник
ВСУ за сутки нанесли 41 удар по Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 04.07.2024
ВСУ за сутки нанесли 41 удар по Херсонской области, сообщил источник
За сутки украинская армия нанесла 41 удар из ствольной артиллерии по 11 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:31
2024-07-04T09:31
специальная военная операция на украине
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 4 июл - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 41 удар из ствольной артиллерии по 11 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 19 обстрелов украинские войска провели ночью. Под огонь боевиков попали 11 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись Коханы, Подстепное, Новые Лагеря, Новая Каховка, Таврийск, Софиевка, Голая Пристань, Алешки, Днепряны, Каховка, Коробки.
https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html
херсонская область
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херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область
ВСУ за сутки нанесли 41 удар по Херсонской области, сообщил источник

ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов на левом берегу Днепра

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки ВСУ на хлебопекарню в Алешках Херсонской области
Последствия атаки ВСУ на хлебопекарню в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки ВСУ на хлебопекарню в Алешках Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 4 июл - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 41 удар из ствольной артиллерии по 11 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
«
"В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 19 обстрелов украинские войска провели ночью. Под огонь боевиков попали 11 населенных пунктов", - сообщил источник.
Обстрелам украинской артиллерии подверглись Коханы, Подстепное, Новые Лагеря, Новая Каховка, Таврийск, Софиевка, Голая Пристань, Алешки, Днепряны, Каховка, Коробки.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 60 ударов по Херсонской области
24 января, 10:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская область
 
 
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