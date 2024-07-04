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ВСУ за сутки нанесли 41 удар по Херсонской области, сообщил источник
ВСУ за сутки нанесли 41 удар по Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 04.07.2024
ВСУ за сутки нанесли 41 удар по Херсонской области, сообщил источник
За сутки украинская армия нанесла 41 удар из ствольной артиллерии по 11 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:31
2024-07-04T09:31
2024-07-04T09:31
специальная военная операция на украине
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 4 июл - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 41 удар из ствольной артиллерии по 11 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 19 обстрелов украинские войска провели ночью. Под огонь боевиков попали 11 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись Коханы, Подстепное, Новые Лагеря, Новая Каховка, Таврийск, Софиевка, Голая Пристань, Алешки, Днепряны, Каховка, Коробки.
https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html
херсонская область
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херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область
ВСУ за сутки нанесли 41 удар по Херсонской области, сообщил источник
ВСУ за сутки обстреляли 11 населенных пунктов на левом берегу Днепра