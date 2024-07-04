https://ria.ru/20240704/stipendii-1957484859.html
Минобрнауки предложило увеличить президентские стипендии до 30 тысяч рублей
Минобрнауки предложило увеличить президентские стипендии до 30 тысяч рублей - РИА Новости, 04.07.2024
Минобрнауки предложило увеличить президентские стипендии до 30 тысяч рублей
Минобрнауки РФ предложило с 1 сентября увеличить президентские стипендии до 30 тысяч рублей, а правительственные - до 20 тысяч рублей, следует из проекта указа. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:48
2024-07-04T18:48
2024-07-04T18:49
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ предложило с 1 сентября увеличить президентские стипендии до 30 тысяч рублей, а правительственные - до 20 тысяч рублей, следует из проекта указа. "Учредить с 1 сентября 2024 года стипендию президента Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, установив, что она назначается студентам, курсантам и слушателям, обучающимся в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования по специальностям или направлениям подготовки высшего образования, соответствующим приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, определенным в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации", - говорится в документе. Согласно проекту указа, стипендия президента РФ составит 30 тысяч рублей в месяц. Выплату будут получать 3,4 тысячи студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по специальностям или направлениям подготовки высшего образования, которые соответствуют приоритетам Стратегии научно-технического развития РФ. Стипендия правительства РФ составит 20 тысяч рублей. Ее будут получать 5,7 тысячи студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по любым программам высшего образования. Новые выплаты придут на замену действующим четырем стипендиям президента РФ (2,2 тысячи рублей в месяц и 7 тысяч рублей в месяц) и правительства РФ (1,44 тысячи рублей в месяц и 5 тысяч рублей в месяц). Общее число стипендиатов - 9,1 тысячи человек - сохранится.
https://ria.ru/20240630/minobrnauki-1956408560.html
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общество, россия, год семьи, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Год семьи, Навигатор абитуриента
Минобрнауки предложило увеличить президентские стипендии до 30 тысяч рублей
Минобрнауки РФ предложило увеличить президентские стипендии до 30 тысяч рублей
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Минобрнауки РФ предложило с 1 сентября увеличить президентские стипендии до 30 тысяч рублей, а правительственные - до 20 тысяч рублей, следует из проекта
указа.
"Учредить с 1 сентября 2024 года стипендию президента Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, установив, что она назначается студентам, курсантам и слушателям, обучающимся в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования по специальностям или направлениям подготовки высшего образования, соответствующим приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, определенным в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации", - говорится в документе.
Согласно проекту указа, стипендия президента РФ составит 30 тысяч рублей в месяц. Выплату будут получать 3,4 тысячи студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по специальностям или направлениям подготовки высшего образования, которые соответствуют приоритетам Стратегии научно-технического развития РФ.
Стипендия правительства РФ составит 20 тысяч рублей. Ее будут получать 5,7 тысячи студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по любым программам высшего образования.
Новые выплаты придут на замену действующим четырем стипендиям президента РФ (2,2 тысячи рублей в месяц и 7 тысяч рублей в месяц) и правительства РФ (1,44 тысячи рублей в месяц и 5 тысяч рублей в месяц).
Общее число стипендиатов - 9,1 тысячи человек - сохранится.