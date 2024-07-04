https://ria.ru/20240704/spetsoperatsiya-1957495854.html

Спецоперация, 4 июля: ВСУ потеряли более 2200 военных

Спецоперация, 4 июля: ВСУ потеряли более 2200 военных - РИА Новости, 04.07.2024

Спецоперация, 4 июля: ВСУ потеряли более 2200 военных

Владимир Путин, выступая на заседании совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, заявил, что вариант урегулирования кризиса на... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T19:47

2024-07-04T19:47

2024-07-04T20:41

специальная военная операция на украине

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вячеслав гладков

сергей лебедев

нато

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Путин, выступая на заседании совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, заявил, что вариант урегулирования кризиса на Украине, предложенный Россией, в случае готовности Киева и его западных спонсоров позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры.Он напомнил, что кризис на Украине возник в результате бесцеремонной политики США и их сателлитов, а Россия всегда выступала и выступает за мирное политико-дипломатическое разрешение сложившейся ситуации. Кроме того, Путин поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта и подчеркнул, что Москва готова их учитывать.Тем не менее, президент исключил прекращение огня на Украине без достижения договоренностей о переговорах. В противном случае противник может воспользоваться этим, чтобы "довооружиться, доукомплектовался", пояснил Путин.Он также высказался за помощь посредников, но подчеркнул, что завершить конфликт только через них невозможно. По словам Путина, никакой посредник не будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы между Россией и Украиной.Цели уничтоженыМинобороны сообщило о нанесении ракетного удара по стоянке авиатехники на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. В результате удалось уничтожить боевой самолет ВСУ МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной службы.Командир зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск с позывным "Лев" рассказал РИА Новости, что новейший ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне спецоперации одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS. Цель перехватили на дальности порядка 90 километров.Как следует из сводки Минобороны, группировки Вооруженных сил нанесли поражение формированиям противника, заняли более выгодные рубежи, улучшили положение по переднему краю, а также отразили 17 контратак. Потери Киева составили более 2,2 тысячи человек.Кроме того, украинские войска лишились трех танков, шести боевых бронированных машин, боевой машины РСЗО "Град", самоходных артиллерийских установок "Пион", "Гвоздика" и "Акация", пяти гаубиц М777 и одной М198 производства США, двух гаубиц FH-70 производства Великобритании, трех орудий Д-30 и двух Д-20, а также одного "Гиацинт-Б", противотанковой пушки "Рапира".При контрбатарейной борьбе российские военные поразили две гаубицы М777 и одну М198, гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", два орудия Д-30, два орудия L-119 производства Великобритании и одно М119 производства США. а также две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены 14 полевых складов боеприпасов ВСУ.Артиллерия, авиация и расчеты беспилотников ликвидировали самолет МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме базирования, поразили два предприятия ВПК, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавшие воинские части ВСУ, а также цех производства и склад хранения ударных беспилотников.Российская ПВО сбила 37 украинских БПЛА, управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, противорадиолокационную ракету HARM производства США и 14 реактивных снарядов HIMARS производства США.Российский военный эксперт Владимир Карнозов рассказал РИА Новости, что появление на фронте самоходной установки "Пион" с украинской стороны, свидетельствует о том, что у ВСУ заканчивается артиллерия повышенной мощности. По его словам, это единственная оставшаяся у ВСУ система калибра 203 миллиметра. Согласно западным источникам, у Киева на начало СВО было около 100 таких САУ, а сейчас осталось около 20.Гибель мирных жителейКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, украинские войска несколько раз обстреливали Донецк и Горловку, всего выпустив 21 снаряд калибра 155 миллиметров, в том числе четыре кассетных. Кроме того, на Горловку с беспилотника сбросили взрывоопасный предмет.В результате обстрела поселка Победы в Центрально-Городском районе Горловки погиб мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько.Утром 4 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за прошедшие сутки выпустили 68 снарядов по восьми муниципалитетам региона, а также атаковали с помощью 23 беспилотников. Один человек погиб, 13 пострадали. Кроме того, по данным Гладкова, еще четыре человека пострадали при атаке украинских БПЛА на автомобили в Борисовском районе.Врио губернатора Курской области области Алексей Смирнов сообщил, что жительница приграничного поселка Теткино получила ранение при сбросе взрывного устройства с украинского коптера в ночь на четверг. Кроме того, удар с помощью коптера ВСУ нанесли и по поселку Коренево.Они забили тревогуГазета Politico опубликовала письмо более 60 экспертов в области внешней политики, в котором они призвали страны — члены НАТО избежать на саммите 9-11 июля в Вашингтоне продвижения к членству Украины в альянсе, поскольку, по их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава НАТО о коллективной обороне.Министр национальной обороны Польши, вице-премьер правительства страны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, в свою очередь, что одной из главных тем саммита станет военная помощь Киеву. Кроме того, члены альянса обсудят выполнение обязательств по уровню военных расходов.Газета Volkskrant пишет, что новое правительство Нидерландов не исключает своего участия во французской инициативе по отправке военных на Украину для обучения ВСУ. В то же время министр обороны Рубен Брекелманс отметил, что пока еще рано занимать окончательную позицию по этому вопросу, надо взвесить "добавленную стоимость и риски", а также посмотреть, как будут развиваться обсуждения этого вопроса с другими странами.Президент Польши Анджей Дуда после встречи со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини заявил о согласии обоих лидеров с тем, что не следует направлять свои войска на Украину, потому что это стало бы вступлением стран НАТО в войну.Президентской бригаде досталосьКак свидетельствую данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в четверг объявлялась в Киеве, а также Киевской, Полтавской, Житомирской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Кировоградской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Одесской и Сумской областях, в некоторых неоднократно. Кроме того, сигналы тревоги звучали в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровской Житомирской, Черниговской и Сумской областях, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне, в порту Черноморска Одесской области и в Одессе. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры после взрывов.Министерство энергетики Украины, в свою очередь, сообщило о повреждении энергетического объекта в Черниговской области после взрывов. Также отключалась воздушная линия энергообъекта в Харьковской области.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости со ссылкой на своих коллег, что удары пришлись на базу президентской бригады Нацгвардии Украины, причастной к попытке атаки на Белгородскую область. Кроме того, по его словам, взрывы раздались в районах аэродромов Борисполь в Киеве и в направлении города Васильков, где есть самолеты, военные склады, ангары и нефтехранилище, а также центр, где обучаются пилоты. Также, по данным Лебедева, удары нанесены в районе города Звягель Житомирской области, где расположена бригада ВСУ.Генштаб украинских войск заявил о "напряженной ситуации" на Торецком направлении, где ранее назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин объявил принудительную эвакуацию. ВСУ оставили позиции в микрорайоне Канал города Часов Яр в ДНР, сообщил представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин.По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, население в оккупированном украинскими войсками Херсоне сократилось в шесть раз, при этом доходы населения падают, а цены постоянно растут, за второй квартал года они увеличились на 15-20 процентов.

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https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html

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