https://ria.ru/20240704/spetsoperatsiya-1957367812.html

Группировка "Восток" отразила три украинских контратаки

Группировка "Восток" отразила три украинских контратаки - РИА Новости, 04.07.2024

Группировка "Восток" отразила три украинских контратаки

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:52

2024-07-04T13:52

2024-07-04T13:55

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

сша

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России."Подразделениями группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 116, 120 и 123 бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Нескучное, Сторожевое Донецкой народной республики и Новоселовка Запорожской области. Кроме того, отражены три контратаки формирований 108 и 129 бригад теробороны. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США и две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, сша