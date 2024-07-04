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Группировка "Восток" отразила три украинских контратаки
Группировка "Восток" отразила три украинских контратаки - РИА Новости, 04.07.2024
Группировка "Восток" отразила три украинских контратаки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:52
2024-07-04T13:52
2024-07-04T13:55
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России."Подразделениями группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 116, 120 и 123 бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Нескучное, Сторожевое Донецкой народной республики и Новоселовка Запорожской области. Кроме того, отражены три контратаки формирований 108 и 129 бригад теробороны. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США и две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, США
Группировка "Восток" отразила три украинских контратаки
МО: группировка "Восток" отразила 3 контратаки, ВСУ потеряли до 140 военных