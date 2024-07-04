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"Давай съедемся?" На каком этапе отношений лучше начинать жить вместе

"Давай съедемся?" На каком этапе отношений лучше начинать жить вместе - РИА Новости, 04.07.2024

"Давай съедемся?" На каком этапе отношений лучше начинать жить вместе

"Съехаться и проверить друг друга в быту" — в современном обществе стало уже нормой. Теперь многие считают, что отношения не развиваются, если кто-то в паре не хочет попробовать пожить вместе. Но всегда ли "съезжаться" – это верное и разумное решение? Что важно обсудить "на берегу"? И кому лучше подойдёт гостевой брак?

2024-07-04T12:00

2024-07-04T12:00

2024-07-04T12:01

нас двое

любовь

влюбленность

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отношения

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«Давай съедемся?» На каком этапе отношений лучше начинать жить вместе «Съехаться и проверить друг друга в быту» — в современном обществе стало уже нормой. Теперь многие считают, что отношения не развиваются, если кто-то в паре не хочет попробовать пожить вместе. Но всегда ли «съезжаться» – это верное и разумное решение? Что важно обсудить «на берегу»? И кому лучше подойдёт гостевой брак? audio/mpeg

«Давай съедемся?» На каком этапе отношений лучше начинать жить вместе «Съехаться и проверить друг друга в быту» — в современном обществе стало уже нормой. Теперь многие считают, что отношения не развиваются, если кто-то в паре не хочет попробовать пожить вместе. Но всегда ли «съезжаться» – это верное и разумное решение? Что важно обсудить «на берегу»? И кому лучше подойдёт гостевой брак? audio/mpeg

Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Всеволод Борисов, Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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любовь, влюбленность, вконтакте, отношения, аудио