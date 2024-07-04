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"Давай съедемся?" На каком этапе отношений лучше начинать жить вместе
"Давай съедемся?" На каком этапе отношений лучше начинать жить вместе - РИА Новости, 04.07.2024
"Давай съедемся?" На каком этапе отношений лучше начинать жить вместе
"Съехаться и проверить друг друга в быту" — в современном обществе стало уже нормой. Теперь многие считают, что отношения не развиваются, если кто-то в паре не хочет попробовать пожить вместе. Но всегда ли "съезжаться" – это верное и разумное решение? Что важно обсудить "на берегу"? И кому лучше подойдёт гостевой брак?
2024-07-04T12:00
2024-07-04T12:00
2024-07-04T12:01
нас двое
любовь
влюбленность
вконтакте
отношения
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«Давай съедемся?» На каком этапе отношений лучше начинать жить вместе
«Съехаться и проверить друг друга в быту» — в современном обществе стало уже нормой. Теперь многие считают, что отношения не развиваются, если кто-то в паре не хочет попробовать пожить вместе. Но всегда ли «съезжаться» – это верное и разумное решение? Что важно обсудить «на берегу»? И кому лучше подойдёт гостевой брак?
audio/mpeg
«Давай съедемся?» На каком этапе отношений лучше начинать жить вместе
«Съехаться и проверить друг друга в быту» — в современном обществе стало уже нормой. Теперь многие считают, что отношения не развиваются, если кто-то в паре не хочет попробовать пожить вместе. Но всегда ли «съезжаться» – это верное и разумное решение? Что важно обсудить «на берегу»? И кому лучше подойдёт гостевой брак?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Всеволод Борисов, Анастасия Паниоти
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
любовь, влюбленность, вконтакте, отношения, аудио
Нас двое, Любовь, влюбленность, ВКонтакте, отношения
"Давай съедемся?" На каком этапе отношений лучше начинать жить вместе
"Съехаться и проверить друг друга в быту" — в современном обществе стало уже нормой. Теперь многие считают, что отношения не развиваются, если кто-то в паре не хочет попробовать пожить вместе. Но всегда ли "съезжаться" – это верное и разумное решение? Что важно обсудить "на берегу"? И кому лучше подойдёт гостевой брак?