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"Давай съедемся?" На каком этапе отношений лучше начинать жить вместе - РИА Новости, 04.07.2024
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12:00 04.07.2024 (обновлено: 12:01 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/sozhitelstvo-1957292117.html
"Давай съедемся?" На каком этапе отношений лучше начинать жить вместе
"Давай съедемся?" На каком этапе отношений лучше начинать жить вместе - РИА Новости, 04.07.2024
"Давай съедемся?" На каком этапе отношений лучше начинать жить вместе
"Съехаться и проверить друг друга в быту" — в современном обществе стало уже нормой. Теперь многие считают, что отношения не развиваются, если кто-то в паре не хочет попробовать пожить вместе. Но всегда ли "съезжаться" – это верное и разумное решение? Что важно обсудить "на берегу"? И кому лучше подойдёт гостевой брак?
2024-07-04T12:00
2024-07-04T12:01
нас двое
любовь
влюбленность
вконтакте
отношения
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«Давай съедемся?» На каком этапе отношений лучше начинать жить вместе
«Съехаться и проверить друг друга в быту» — в современном обществе стало уже нормой. Теперь многие считают, что отношения не развиваются, если кто-то в паре не хочет попробовать пожить вместе. Но всегда ли «съезжаться» – это верное и разумное решение? Что важно обсудить «на берегу»? И кому лучше подойдёт гостевой брак?
audio/mpeg
«Давай съедемся?» На каком этапе отношений лучше начинать жить вместе
«Съехаться и проверить друг друга в быту» — в современном обществе стало уже нормой. Теперь многие считают, что отношения не развиваются, если кто-то в паре не хочет попробовать пожить вместе. Но всегда ли «съезжаться» – это верное и разумное решение? Что важно обсудить «на берегу»? И кому лучше подойдёт гостевой брак?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Всеволод Борисов, Анастасия Паниоти
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любовь, влюбленность, вконтакте, отношения, аудио
Нас двое, Любовь, влюбленность, ВКонтакте, отношения
Нас двое

"Давай съедемся?" На каком этапе отношений лучше начинать жить вместе

Нас двое
«Давай съедемся?» На каком этапе отношений лучше начинать жить вместе
12:00
Читать ria.ru в
"Съехаться и проверить друг друга в быту" — в современном обществе стало уже нормой. Теперь многие считают, что отношения не развиваются, если кто-то в паре не хочет попробовать пожить вместе. Но всегда ли "съезжаться" – это верное и разумное решение? Что важно обсудить "на берегу"? И кому лучше подойдёт гостевой брак?
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Ведущие: Полина Панина, Руслан Жигалов
Продюсер: Анастасия Кудрявцева
Монтаж: Всеволод Борисов, Анастасия Паниоти
 
Нас двоеЛюбовьвлюбленностьВКонтактеотношения
 
 
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