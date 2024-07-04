Белоусов принял участие в совещании по доукомплектованию ВС России
Белоусов обсудил с Медведевым повышение эффективности отбора контрактников
© Фото : Минобороны РоссииЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам комплектования ВС РФ
© Фото : Минобороны России
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам комплектования ВС РФ
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ, которое прошло под руководством зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, обсуждались мероприятия по повышению эффективности отбора контрактников, сообщили в Минобороны России.
"Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в совещании под руководством Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева по вопросам доукомплектования Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в совещании также приняли участие полномочные представители президента РФ в федеральных округах и главы субъектов РФ.
"В ходе работы был обсужден комплекс конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности отбора кандидатов на военную службу по контракту в текущем году", — рассказали в МО РФ.