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Белоусов принял участие в совещании по доукомплектованию ВС России - РИА Новости, 04.07.2024
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17:51 04.07.2024 (обновлено: 17:55 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/soveschanie-1957468597.html
Белоусов принял участие в совещании по доукомплектованию ВС России
Белоусов принял участие в совещании по доукомплектованию ВС России - РИА Новости, 04.07.2024
Белоусов принял участие в совещании по доукомплектованию ВС России
Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ, которое прошло под руководством зампреда Совбеза Дмитрия... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:51
2024-07-04T17:55
безопасность
россия
андрей белоусов
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ, которое прошло под руководством зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, обсуждались мероприятия по повышению эффективности отбора контрактников, сообщили в Минобороны России. "Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в совещании под руководством Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева по вопросам доукомплектования Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что в совещании также приняли участие полномочные представители президента РФ в федеральных округах и главы субъектов РФ. "В ходе работы был обсужден комплекс конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности отбора кандидатов на военную службу по контракту в текущем году", — рассказали в МО РФ.
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безопасность, россия, андрей белоусов, дмитрий медведев
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Дмитрий Медведев
Белоусов принял участие в совещании по доукомплектованию ВС России

Белоусов обсудил с Медведевым повышение эффективности отбора контрактников

© Фото : Минобороны РоссииЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам комплектования ВС РФ
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам комплектования ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Минобороны России
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам комплектования ВС РФ
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ, которое прошло под руководством зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, обсуждались мероприятия по повышению эффективности отбора контрактников, сообщили в Минобороны России.
"Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в совещании под руководством Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева по вопросам доукомплектования Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в совещании также приняли участие полномочные представители президента РФ в федеральных округах и главы субъектов РФ.
"В ходе работы был обсужден комплекс конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности отбора кандидатов на военную службу по контракту в текущем году", — рассказали в МО РФ.
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БезопасностьРоссияАндрей БелоусовДмитрий Медведев
 
 
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