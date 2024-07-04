https://ria.ru/20240704/soveschanie-1957468597.html

Белоусов принял участие в совещании по доукомплектованию ВС России

Белоусов принял участие в совещании по доукомплектованию ВС России - РИА Новости, 04.07.2024

Белоусов принял участие в совещании по доукомплектованию ВС России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ, которое прошло под руководством зампреда Совбеза Дмитрия... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:51

2024-07-04T17:51

2024-07-04T17:55

безопасность

россия

андрей белоусов

дмитрий медведев

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ, которое прошло под руководством зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, обсуждались мероприятия по повышению эффективности отбора контрактников, сообщили в Минобороны России. "Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в совещании под руководством Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева по вопросам доукомплектования Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что в совещании также приняли участие полномочные представители президента РФ в федеральных округах и главы субъектов РФ. "В ходе работы был обсужден комплекс конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности отбора кандидатов на военную службу по контракту в текущем году", — рассказали в МО РФ.

https://ria.ru/20240704/kontrakt-1957460187.html

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безопасность, россия, андрей белоусов, дмитрий медведев