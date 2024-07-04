https://ria.ru/20240704/sotsvyplata-1957479126.html

Самовольно оставивших часть мобилизованных лишат соцвыплаты

Самовольно оставивших часть мобилизованных лишат соцвыплаты - РИА Новости, 04.07.2024

Самовольно оставивших часть мобилизованных лишат соцвыплаты

Мобилизованные военные лишатся ежемесячной соцвыплаты, если самовольно оставят часть, следует из приказа главы Минобороны Андрея Белоусова, размещенном на... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:25

2024-07-04T18:25

2024-07-04T21:55

специальная военная операция на украине

россия

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Мобилизованные военные лишатся ежемесячной соцвыплаты, если самовольно оставят часть, следует из приказа главы Минобороны Андрея Белоусова, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации."Ежемесячная соцвыплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места службы, определенный приказом командира воинской части, руководителя организации Вооруженных сил России", — говорится в документе.С 21 сентября 2022 года в России объявили призыв в рамках частичной мобилизации. В конце октября власти заявили о его завершении. В Минобороны поясняли, что это требуется для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в зоне СВО.

https://ria.ru/20240704/soveschanie-1957468597.html

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россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)