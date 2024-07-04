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Самовольно оставивших часть мобилизованных лишат соцвыплаты - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:25 04.07.2024 (обновлено: 21:55 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/sotsvyplata-1957479126.html
Самовольно оставивших часть мобилизованных лишат соцвыплаты
Самовольно оставивших часть мобилизованных лишат соцвыплаты - РИА Новости, 04.07.2024
Самовольно оставивших часть мобилизованных лишат соцвыплаты
Мобилизованные военные лишатся ежемесячной соцвыплаты, если самовольно оставят часть, следует из приказа главы Минобороны Андрея Белоусова, размещенном на... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:25
2024-07-04T21:55
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Мобилизованные военные лишатся ежемесячной соцвыплаты, если самовольно оставят часть, следует из приказа главы Минобороны Андрея Белоусова, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации."Ежемесячная соцвыплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места службы, определенный приказом командира воинской части, руководителя организации Вооруженных сил России", — говорится в документе.С 21 сентября 2022 года в России объявили призыв в рамках частичной мобилизации. В конце октября власти заявили о его завершении. В Минобороны поясняли, что это требуется для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в зоне СВО.
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россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Самовольно оставивших часть мобилизованных лишат соцвыплаты

Белоусов приказал лишать соцвыплат мобилизованных, самовольно оставивших часть

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Мобилизованные военные лишатся ежемесячной соцвыплаты, если самовольно оставят часть, следует из приказа главы Минобороны Андрея Белоусова, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Ежемесячная соцвыплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места службы, определенный приказом командира воинской части, руководителя организации Вооруженных сил России", — говорится в документе.
С 21 сентября 2022 года в России объявили призыв в рамках частичной мобилизации. В конце октября власти заявили о его завершении. В Минобороны поясняли, что это требуется для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в зоне СВО.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам комплектования ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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Вчера, 17:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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